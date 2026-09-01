A.B. Quintanilla demanda a su hermana Suzette Quintanilla: "No ha sido fácil llegar hasta aquí"

El paso más reciente en la disputa familiar es la presentación formal de una demanda por parte de A.B. Quintanilla contra su hermana Suzette, relacionada con el legado de Selena. La acusación se centra en la gestión del patrimonio dejado por la cantante texana, y marca una escalada visible del conflicto entre los hermanos. Primera Hora y HOLA repitieron la información, añadiendo que A.B. menciona haber descubierto ‘cosas’ que motivan la acción judicial. El Nuevo Día y El Universal ampliaron la cobertura al incluir al padre de los hermanos como parte interesada en la disputa.

Al revisar distintas fuentes aparecen variaciones en el nombre de la hermana demandada. Publimetro México, Reforma y Diario CAMBIO la citan como Suzette Arriaga, mientras que Yahoo en Español, Primera Hora y Listín Diario la nombran Suzette Quintanilla. La diferencia genera confusión sobre la identidad exacta usada en los documentos judiciales. Además, algunos medios destacan una ‘batalla legal en la familia de Selena’, mientras otros enfatizan el ‘legado’ como punto central, creando matices diferentes en la narrativa. Varios reportes también revisitan el pasado de Suzette tras el asesinato de su hermana en 1995.

MILENIO describe lo que se sabe sobre su vida después del trágico suceso, mientras Publimetro México plantea la pregunta de quién debería quedarse con la herencia de Selena. En Listín Diario la hermana de A.B. declaró que ‘No ha sido fácil llegar hasta aquí’, subrayando el peso emocional del conflicto y la complejidad familiar que rodea el caso. En la actualidad la demanda ya está presentada y los tribunales han sido informados, pero la cobertura no indica ninguna resolución ni fechas de audiencia. La disputa sigue abierta y los medios esperan que el proceso judicial arroje mayor claridad sobre los derechos sobre el legado de Selena. Hasta nuevo anuncio, la familia Quintanilla permanece involucrada en una contienda legal cuyo desenlace aún está por determinarse.