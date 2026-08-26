La historia de "I Will Always Love You", la canción escrita por Dolly Parton que Whitney Houston convirtió en un himno del amor

Su muerte ha desencadenado una ola de recuerdos y análisis sobre su vasta carrera. BBC relata cómo "I Will Always Love You", escrita por Parton, fue transformada por Whitney Houston en un himno de amor internacional.

CNN en Español destaca la huella de Parton entre artistas latinos, mientras que Chicago Tribune y Norwalk Hour recogen tributos de figuras como Dionne Warwick, Kacey Musgraves y George Strait, subrayando la influencia transversal de su obra. La cobertura indica que seguirán publicándose piezas de recuerdo y análisis musical, manteniendo viva la conversación sobre su impacto en la industria y entre los seguidores.

El legado de Parton seguirá moldeando nuevas interpretaciones y homenajes en los próximos meses.