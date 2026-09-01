La escalada entre Estados Unidos e Irán hunde a Wall Street y empuja al alza al petróleo
Los ataques EE. UU.-Irán hacen caer al Dow y disparar el crudo, sacudiendo Wall Street
Cobertura (6)
- El S&P 500 pierde 20 puntos en espera de datos económicos de primer nivel FXStreet · hace 8 h
- Las bolsas de valores de Estados Unidos cerraron con caídas; el Dow Jones Industrial Average perdió un 0.70% Investing.com México - Finanzas, Bolsa y Forex · hace 8 h
- Los ataques de EE. UU. en Irán hacen subir los precios del petróleo y bajar los futuros. es.qz.com · hace 8 h
- Dow Jones baja tras los ataques a Irán, pero va camino de cinco meses consecutivos de subidas Yahoo Finanzas · hace 8 h
- Futuros caen en jornada de poco volumen y petróleo sube Bloomberg.com · hace 8 h
- La escalada entre Estados Unidos e Irán hunde a Wall Street y empuja al alza al petróleo Infobae · hace 8 h
El resumen
Así, Wall Street mostró una fuerte retroceso mientras la energía sube. Investing.com México reportó la caída del 0,70% y Yahoo Finanzas destacó que, pese a la baja, el índice avanza hacia cinco meses consecutivos de subidas. Bloomberg señaló una jornada de bajo volumen con futuros en descenso y el crudo en alza, y es.qz.com indicó que los ataques elevaron los precios del petróleo y redujeron los futuros.
Infobae describió la escalada entre EE. UU. e Irán como la causa directa de la caída de Wall Street y del impulso al alza del petróleo. Sin embargo, la tendencia reciente del Dow hacia alzas mensuales y el bajo volumen de negociación de los futuros introducen incertidumbre sobre la duración de la presión.
La información disponible no detalla cuánto persistirá el impacto de la escalada ni cómo responderán otros sectores financieros, lo que sugiere que la volatilidad podría seguir influenciando tanto a los mercados bursátiles como al de energía.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (78% respaldado) Actualizado hace 4 h.
Respuestas rápidas
¿Cuánto cayó el Dow Jones en la última sesión?
Cayó un 0,70% según el informe de Investing.com México.
¿Qué ocurrió con los precios del petróleo?
Los precios del crudo subieron, como señalaron es.qz.com y Bloomberg.
¿Qué indica la tendencia del Dow Jones a pesar de la caída?
Yahoo Finanzas indica que el índice se dirige a cinco meses consecutivos de subidas.
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