La escalada entre Estados Unidos e Irán hunde a Wall Street y empuja al alza al petróleo

Así, Wall Street mostró una fuerte retroceso mientras la energía sube. Investing.com México reportó la caída del 0,70% y Yahoo Finanzas destacó que, pese a la baja, el índice avanza hacia cinco meses consecutivos de subidas. Bloomberg señaló una jornada de bajo volumen con futuros en descenso y el crudo en alza, y es.qz.com indicó que los ataques elevaron los precios del petróleo y redujeron los futuros.

Infobae describió la escalada entre EE. UU. e Irán como la causa directa de la caída de Wall Street y del impulso al alza del petróleo. Sin embargo, la tendencia reciente del Dow hacia alzas mensuales y el bajo volumen de negociación de los futuros introducen incertidumbre sobre la duración de la presión.

La información disponible no detalla cuánto persistirá el impacto de la escalada ni cómo responderán otros sectores financieros, lo que sugiere que la volatilidad podría seguir influenciando tanto a los mercados bursátiles como al de energía.