Estados Unidos recomprará más bonos del Tesoro y prepara un plan fiscal para hacer frente a la mayor deuda de su historia

Estados Unidos anunció que recomprará más bonos del Tesoro y prepara un plan fiscal para hacer frente a la mayor deuda de su historia, una estrategia que sacudió los bonos a largo plazo según la cobertura de Benzinga España. En este contexto, Bloomberg.com indicó que las recompras del Tesoro podrían superar los cuatro mil millones de dólares por emisión, mientras que El Economista señaló que la medida evoca la mítica Operación Twist de la Reserva Federal. Tras el anuncio, la estrategia de Washington generó repercusiones en los mercados cambiarios y bursátiles.

XTB.com reportó que el dólar sufre la nueva estrategia, y FXStreet especificó que la libra esterlina gana terreno mientras el dólar estadounidense se debilita a raíz de las recompras. Paralelamente, Yahoo Finanzas informó que el petróleo sube y las bolsas repuntan impulsadas por el plan de recompra de deuda de Estados Unidos. Actualmente, las repercusiones de estas medidas económicas continúan desarrollándose en los mercados internacionales, afectando la cotización de las divisas y el comportamiento de las materias primas y los mercados de valores.

La cobertura no especifica fechas adicionales para la implementación de las siguientes fases del plan fiscal anunciado por Washington.