Estados Unidos recomprará más bonos del Tesoro y prepara un plan fiscal para hacer frente a la mayor deuda de su historia
Estados Unidos implementa nuevas recompras de bonos del Tesoro y un plan fiscal ante su mayor deuda histórica.
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El resumen
Estados Unidos anunció que recomprará más bonos del Tesoro y prepara un plan fiscal para hacer frente a la mayor deuda de su historia, una estrategia que sacudió los bonos a largo plazo según la cobertura de Benzinga España. En este contexto, Bloomberg.com indicó que las recompras del Tesoro podrían superar los cuatro mil millones de dólares por emisión, mientras que El Economista señaló que la medida evoca la mítica Operación Twist de la Reserva Federal. Tras el anuncio, la estrategia de Washington generó repercusiones en los mercados cambiarios y bursátiles.
XTB.com reportó que el dólar sufre la nueva estrategia, y FXStreet especificó que la libra esterlina gana terreno mientras el dólar estadounidense se debilita a raíz de las recompras. Paralelamente, Yahoo Finanzas informó que el petróleo sube y las bolsas repuntan impulsadas por el plan de recompra de deuda de Estados Unidos. Actualmente, las repercusiones de estas medidas económicas continúan desarrollándose en los mercados internacionales, afectando la cotización de las divisas y el comportamiento de las materias primas y los mercados de valores.
La cobertura no especifica fechas adicionales para la implementación de las siguientes fases del plan fiscal anunciado por Washington.
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Cobertura (7)
- El Tesoro de EE. UU. mueve ficha y sacude los bonos a largo plazo Benzinga España · hace 5 h
- Wall Street abre la caja de los recuerdos: el 'put de Bessent' para calmar los bonos de EEUU evoca la mítica Operación Twist de la Fed El Economista · hace 5 h
- El dólar sufre la nueva estrategia de Washington XTB.com · hace 5 h
- La Libra esterlina gana mientras el Dólar estadounidense se debilita por las recompras de bonos del Tesoro FXStreet · hace 5 h
- El petróleo sube y las bolsas repuntan por el plan de recompra de deuda de EEUU Yahoo Finanzas · hace 5 h
- Bessent dice que las recompras del Tesoro podrían superar US$4.000 millones por emisión Bloomberg.com · hace 5 h
- Estados Unidos recomprará más bonos del Tesoro y prepara un plan fiscal para hacer frente a la mayor deuda de su historia Infobae · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué medida anunció Estados Unidos respecto a su deuda?
El país recomprará más bonos del Tesoro y prepara un plan fiscal para hacer frente a la mayor deuda de su historia.
¿Cómo reaccionaron las divisas y los mercados bursátiles?
El dólar estadounidense se debilita y la libra esterlina gana terreno, mientras que las bolsas repuntan y el petróleo sube.
¿Qué monto podrían alcanzar las recompras según las fuentes?
Bloomberg.com indicó que las recompras del Tesoro podrían superar los cuatro mil millones de dólares por emisión.
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