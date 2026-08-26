Meta llega a un acuerdo en un caso histórico de daño a menores por US$ 18.000 millones y promete cambios en sus plataformas

La cifra, anunciada simultáneamente por varios medios, se sitúa entre los acuerdos más grandes jamás registrados en disputas de responsabilidad corporativa. CNN en Español, EL PAÍS y AP News reportan que Meta, a través de Instagram, se comprometió a reforzar la seguridad infantil y a introducir cambios estructurales en sus plataformas.

La empresa también se suma a la lista de compañías que resuelven casos fuera de tribunales con sumas millonarias. Los reguladores estadounidenses observarán el cumplimiento durante los próximos meses y podrían requerir reportes adicionales.