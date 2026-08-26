Meta llega a un acuerdo en un caso histórico de daño a menores por US$ 18.000 millones y promete cambios en sus plataformas
Meta acepta pagar 18.000 millones para cerrar el primer juicio histórico por daño a menores y promete reformar sus redes.
Cobertura (10)
- Meta pagará casi 18.000 millones de dólares para resolver las demandas por la adicción de los adolescentes a sus herramientas EL PAÍS · hace 5 h
- ¿Reducción de daños?: Meta pacta millones para frenar auditorias internas sobre adicción Univision · hace 5 h
- Meta pagará $17.000 millones y reforzará seguridad infantil para poner fin a juicio histórico AP News · hace 5 h
- Meta llegó a un acuerdo por $17,000 millones para resolver demandas por adicción juvenil a las redes sociales Univision · hace 5 h
- Meta se suma a la lista de empresas que han resuelto casos fuera de tribunales por sumas millonarias San Antonio Express-News · hace 5 h
- Meta negocia arreglo extrajudicial con estados de EEUU en el caso sobre seguridad de menores France 24 · hace 5 h
- Meta acepta pagar hasta $18,000 millones para resolver demanda por adicción a redes sociales Telemundo 52 · hace 5 h
- El jefe de Instagram asegura en el juicio a Meta que no existen “soluciones mágicas” para proteger a los menores EL PAÍS · hace 5 h
- Meta pagará $17.000 millones y reforzará seguridad infantil para poner fin a juicio histórico San Antonio Express-News · hace 5 h
- Meta llega a un acuerdo en un caso histórico de daño a menores por US$ 18.000 millones y promete cambios en sus plataformas CNN en Español · hace 5 h
El resumen
La cifra, anunciada simultáneamente por varios medios, se sitúa entre los acuerdos más grandes jamás registrados en disputas de responsabilidad corporativa. CNN en Español, EL PAÍS y AP News reportan que Meta, a través de Instagram, se comprometió a reforzar la seguridad infantil y a introducir cambios estructurales en sus plataformas.
La empresa también se suma a la lista de compañías que resuelven casos fuera de tribunales con sumas millonarias. Los reguladores estadounidenses observarán el cumplimiento durante los próximos meses y podrían requerir reportes adicionales.
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Respuestas rápidas
¿Cuál es el monto total del acuerdo al que llegó Meta?
El acuerdo contempla un pago de hasta 18.000 millones de dólares.
¿Qué compromisos de seguridad infantil incluye el acuerdo?
Meta se comprometió a reforzar la seguridad infantil, introducir filtros, verificaciones de edad y límites de tiempo en sus plataformas, y a revisar internamente la efectividad de los cambios.
¿Con quién negoció Meta este arreglo?
El acuerdo se alcanzó con los estados de EE. UU., según informa France 24, en el contexto de demandas por adicción de menores.
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