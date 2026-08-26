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Meta llega a un acuerdo en un caso histórico de daño a menores por US$ 18.000 millones y promete cambios en sus plataformas

Meta acepta pagar 18.000 millones para cerrar el primer juicio histórico por daño a menores y promete reformar sus redes.

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El resumen

La cifra, anunciada simultáneamente por varios medios, se sitúa entre los acuerdos más grandes jamás registrados en disputas de responsabilidad corporativa. CNN en Español, EL PAÍS y AP News reportan que Meta, a través de Instagram, se comprometió a reforzar la seguridad infantil y a introducir cambios estructurales en sus plataformas.

La empresa también se suma a la lista de compañías que resuelven casos fuera de tribunales con sumas millonarias. Los reguladores estadounidenses observarán el cumplimiento durante los próximos meses y podrían requerir reportes adicionales.

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Respuestas rápidas

¿Cuál es el monto total del acuerdo al que llegó Meta?

El acuerdo contempla un pago de hasta 18.000 millones de dólares.

¿Qué compromisos de seguridad infantil incluye el acuerdo?

Meta se comprometió a reforzar la seguridad infantil, introducir filtros, verificaciones de edad y límites de tiempo en sus plataformas, y a revisar internamente la efectividad de los cambios.

¿Con quién negoció Meta este arreglo?

El acuerdo se alcanzó con los estados de EE. UU., según informa France 24, en el contexto de demandas por adicción de menores.

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Meta acuerdo daño a menores seguridad infantil EE.UU.

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