21 días después del terremoto que sacudió Colombia, El Colombiano informó que 136 personas continúan desaparecidas y que el saldo de víctimas supera las 330. El Tiempo, con el título "Con el favor de Dios", resaltó la presencia de la fe en el proceso de recuperación, mientras las comunidades se organizan para honrar a los fallecidos y mantener los esfuerzos de búsqueda y rescate.

En medio de la conmemoración, una masiva velatón —un encendido colectivo de velas— se llevó a cabo, según La Silla Vacía, desdibujando la separación tradicional entre la autoridad eclesiástica y el gobierno de De la Espriella. El gesto fue descrito como una expresión de “favor de Dios”, y la OIM, citada por ReliefWeb, activó su respuesta humanitaria para atender a los afectados.

Actualmente, la velatón se percibe como un símbolo de la estrecha alianza entre la religión y la administración, sin que se haya anunciado una redefinición formal de roles.