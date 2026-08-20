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Inteligencia, movilidad aérea y control territorial, entre los retos que enfrentará la nueva cúpula militar anunciada por De La Espriella

El presidente De la Espriella anuncia su nueva cúpula militar con órdenes de liberar a Colombia del narcoterrorismo.

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El resumen

Posteriormente, reportes de El Tiempo y Revista Semana detallaron los retos institucionales que enfrentará esta cúpula, abarcando áreas críticas como la inteligencia, la movilidad aérea y el control territorial. Asimismo, los perfiles y metas de seguridad fueron expuestos por El Colombiano, mientras que El Tiempo y Revista Semana registraron de manera simultánea la solicitud de retiro del Ejército presentada por el general Walter Giraldo, quien se desempeñaba como jefe de operaciones.

La cobertura actual expone el contraste entre la designación de la nueva cúpula y la inmediata salida del general Giraldo tras el anuncio presidencial. Los reportes señalan los desafíos operativos que asumirán las autoridades militares entrantes, sin que la cobertura disponible especifique detalles adicionales sobre dichos nombramientos o sobre la transición castrense.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Quién anunció la nueva cúpula militar?

El presidente Abelardo de la Espriella.

¿Qué orden dio el presidente a la nueva cúpula?

Ordenó liberar a Colombia del narcoterrorismo.

¿Qué general pidió su retiro del Ejército tras el anuncio?

El general Walter Giraldo, jefe de operaciones del Ejército.

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