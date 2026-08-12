Dos terremotos, dos respuestas: las reacciones de Venezuela y Colombia a la tragedia

Posteriormente, ntn24.com planteó la interrogante de si Venezuela podría ofrecer ayuda a Colombia a pesar de la percepción de una respuesta tardía a su propia tragedia, mientras que LaPatilla.com, a través de Omar González, describió un “brutal contraste” entre la actuación rápida de De la Espriella y la supuesta incapacidad de Delcy para gestionar la crisis, enfocándose en la respuesta interna venezolana y la discusión sobre posibles canales de cooperación bilateral. Así, la cobertura muestra una disparidad: algunos medios elogian la eficiencia colombiana, mientras que otros resaltan tensiones y contrastes en la gestión venezolana, sin que se haya confirmado aún la concreción de asistencia mutua; el estado actual se limita a un debate en medios acerca de la capacidad de respuesta de ambos países y la expectativa de declaraciones oficiales en los próximos días.