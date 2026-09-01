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Se cae fichaje de Erik Lira con Mónaco; hay otras opciones

El fichaje de Erik Lira con el AS Mónaco se desintegra justo al cerrar el mercado de la Ligue 1.

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El resumen

Posteriormente, OneFootball señaló que Lira estaba cerca de concretar su paso al Mónaco, mientras que Balogun aguardaba la tramitación de sus papeles para un traslado al Everton. La falta de acuerdo para Balogun también quedó evidenciada en los reportes, aunque no se detallaron los motivos.

TUDN describió un efecto dominó y señaló a varios responsables del colapso del acuerdo, una visión que contrasta con la proximidad reportada por OneFootball. El artículo de TUDN enumeró varios factores que, según su análisis, contribuyeron al fracaso, sin llegar a una conclusión definitiva.

Con los últimos datos, el fichaje sigue sin concretarse y, según ESPN Deportes, Erik Lira está explorando otras alternativas.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (56% respaldado) Actualizado hace 5 h.

Respuestas rápidas

¿Qué informó FOX Deportes sobre el fichaje?

FOX Deportes informó que, al cerrar el mercado de la Ligue 1, Erik Lira no firmó con el AS Mónaco.

¿Qué indica OneFootball respecto a Balogun?

OneFootball informó que Balogun está a la espera de papeles para un posible traslado al Everton.

¿Qué sugiere ESPN Deportes sobre el futuro de Erik Lira?

ESPN Deportes señaló que el fichaje se ha caído y que el jugador tiene otras opciones, sin especificar cuáles.

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