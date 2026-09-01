Se cae fichaje de Erik Lira con Mónaco; hay otras opciones

Posteriormente, OneFootball señaló que Lira estaba cerca de concretar su paso al Mónaco, mientras que Balogun aguardaba la tramitación de sus papeles para un traslado al Everton. La falta de acuerdo para Balogun también quedó evidenciada en los reportes, aunque no se detallaron los motivos.

TUDN describió un efecto dominó y señaló a varios responsables del colapso del acuerdo, una visión que contrasta con la proximidad reportada por OneFootball. El artículo de TUDN enumeró varios factores que, según su análisis, contribuyeron al fracaso, sin llegar a una conclusión definitiva.

Con los últimos datos, el fichaje sigue sin concretarse y, según ESPN Deportes, Erik Lira está explorando otras alternativas.