Mexicanos contra reloj: la última llamada del mercado europeo

Los clubes europeos han dejado claro que el plazo para fichar jugadores mexicanos se agota, lo que convierte la última jornada de transferencias en una llamada urgente para los talentos del país. El Universal analiza el costo del talento que se pierde, mientras que elindependiente.mx apunta al problema del "material humano" que dificulta la adaptación.

Actualmente, la presión se mantiene alta y la cobertura sigue subrayando la necesidad de decisiones rápidas por parte de los jugadores y sus representantes, con la esperanza de encontrar alternativas antes del cierre definitivo del mercado europeo.