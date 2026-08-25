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Una alternativa imprevista para sustituir a Julián: "Posee gran talento y encajaría en el Barcelona"

Georges Mikautadze emerge como la inesperada solución para reemplazar a Julián en el Barcelona

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El resumen

78 millones de euros, la cláusula de rescisión que entra en vigor el 15 de agosto, sitúan a Georges Mikautadze como la alternativa imprevista para sustituir a Julián en el Barcelona. MARCA y Marca USA describen al delantero como poseedor de gran talento y con un perfil que encajaría en la filosofía del club catalán.

El Nacional.cat informa que Hansi Flick, pese a no estar totalmente convencido, desea al jugador en el Barcelona, citando su debut en Elche, un paralelismo con Rodri. Tanto MARCA como su edición estadounidense repiten que el talento del delantero podría aportar mucho al equipo, mientras que Diario AS subraya la relevancia de la cláusula de 78 millones como factor determinante.

La ausencia de un anuncio formal deja abierta la posibilidad de que el fichaje dependa de futuras negociaciones y de la evaluación final del cuerpo técnico.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuál es la cláusula de rescisión de Georges Mikautadze?

La cláusula es de 78 millones de euros y entra en vigor el 15 de agosto.

¿Qué posición tiene Hansi Flick respecto a Mikautadze según El Nacional.cat?

El artículo indica que Flick, aunque no está plenamente convencido, quiere al jugador en Barcelona, señalando su debut en Elche como punto a favor.

¿Qué destacan MARCA y Marca USA sobre el posible fichaje?

Ambas publicaciones afirman que Mikautadze posee gran talento y que encajaría bien en el Barcelona.

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