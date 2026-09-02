¡Luto en el fútbol hondureño! Asesinan a Kenny Martínez, jugador campeón con Olimpia
El campeón del Olimpia, Kenny Martínez, es asesinado a balazos en Islas de la Bahía, provocando un inesperado luto en el fútbol hondureño.
Cobertura (8)
- Asesinan a exjugador del Olimpia Kenny Martínez en Islas de la Bahía Hondudiario · hace 11 h
- Asesinan a balazos a exjugador del Olimpia en Islas de la Bahía Proceso Digital · hace 11 h
- Matan a balazos a Kenny Martínez, exfutbolista del Olimpia y Lobos UPNFM ElHeraldo.hn · hace 11 h
- Familia de Kenny Martínez sorprende con decisión tras asesinato del exjugador del Olimpia LaPrensa.hn · hace 11 h
- Exjugador del Olimpia, Kenny Martínez, muere asesinado en Islas de la Bahía Deportes TVC · hace 11 h
- Asesinan a Kenny Martínez, exjugador del Olimpia y Lobos Diario Tiempo de Honduras · hace 11 h
- Su moto quedó tirada: así le quitaron la vida a Kenny Martínez, campeón con Olimpia ElHeraldo.hn · hace 11 h
- ¡Luto en el fútbol hondureño! Asesinan a Kenny Martínez, jugador campeón con Olimpia LaPrensa.hn · hace 11 h
El resumen
El hecho ocurrió mientras Martínez se desplazaba en su motocicleta, que quedó abandonada en el lugar del ataque. El homicidio desencadenó varias reacciones. ElHeraldo.hn describió la escena, señalando que la moto quedó tirada tras el tiroteo.
La familia, citada por LaPrensa.hn, tomó una decisión inesperada tras la muerte, aunque los detalles no se especifican. Deportes TVC confirmó el fallecimiento del exjugador y Diario Tiempo de Honduras reiteró la información del asesinato. La reacción de la comunidad futbolística, aunque no detallada, se percibe como de profundo pesar según la cobertura.
El fútbol hondureño se ha sumido en el luto, como destacó LaPrensa.hn en su titular. La cobertura continúa centrada en el caso y la comunidad futbolística lamenta la pérdida de una figura emblemática. Se espera que las autoridades locales continúen investigando, mientras los seguidores de Olimpia rinden homenaje en redes.
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Respuestas rápidas
¿Quién era Kenny Martínez?
Kenny Martínez era exjugador del Olimpia, campeón con ese club, y también formó parte de Lobos UPNFM.
¿Dónde y cómo ocurrió su muerte?
Fue asesinado a balazos en Islas de la Bahía; su motocicleta quedó tirada en el lugar del ataque.
¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad futbolística?
La familia tomó una decisión inesperada tras el asesinato, el fútbol hondureño está de luto y la comunidad lamenta la pérdida, rindiendo homenaje al jugador.
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