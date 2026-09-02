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¡Luto en el fútbol hondureño! Asesinan a Kenny Martínez, jugador campeón con Olimpia

El campeón del Olimpia, Kenny Martínez, es asesinado a balazos en Islas de la Bahía, provocando un inesperado luto en el fútbol hondureño.

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El resumen

El hecho ocurrió mientras Martínez se desplazaba en su motocicleta, que quedó abandonada en el lugar del ataque. El homicidio desencadenó varias reacciones. ElHeraldo.hn describió la escena, señalando que la moto quedó tirada tras el tiroteo.

La familia, citada por LaPrensa.hn, tomó una decisión inesperada tras la muerte, aunque los detalles no se especifican. Deportes TVC confirmó el fallecimiento del exjugador y Diario Tiempo de Honduras reiteró la información del asesinato. La reacción de la comunidad futbolística, aunque no detallada, se percibe como de profundo pesar según la cobertura.

El fútbol hondureño se ha sumido en el luto, como destacó LaPrensa.hn en su titular. La cobertura continúa centrada en el caso y la comunidad futbolística lamenta la pérdida de una figura emblemática. Se espera que las autoridades locales continúen investigando, mientras los seguidores de Olimpia rinden homenaje en redes.

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Respuestas rápidas

¿Quién era Kenny Martínez?

Kenny Martínez era exjugador del Olimpia, campeón con ese club, y también formó parte de Lobos UPNFM.

¿Dónde y cómo ocurrió su muerte?

Fue asesinado a balazos en Islas de la Bahía; su motocicleta quedó tirada en el lugar del ataque.

¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad futbolística?

La familia tomó una decisión inesperada tras el asesinato, el fútbol hondureño está de luto y la comunidad lamenta la pérdida, rindiendo homenaje al jugador.

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Kenny Martínez Olimpia fútbol hondureño Islas de la Bahía asesinato

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