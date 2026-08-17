EN VIVO: Olimpia le responde a Motagua y le empata con gol de Michaell Chirinos
El Olimpia empata ante Motagua con gol de Michaell Chirinos en el superclásico de la Liga de Honduras.
Cobertura (5)
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- Tabla de posiciones: Real España falla y podría perder el liderato ElHeraldo (HN) · hace 16 h
- Superclásico con sabor a revancha Diario La Tribuna · hace 16 h
- EN VIVO: Olimpia le responde a Motagua y le empata con gol de Michaell Chirinos Diez.HN · hace 16 h
El resumen
El enfrentamiento entre Olimpia y Motagua acapara la atención en la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga de Honduras, con transmisiones y seguimientos en vivo anunciados desde previo al silbatazo inicial por medios como Claro Sports y Diez.HN. Durante el encuentro en vivo, el Olimpia logró responder y empatar las acciones frente a Motagua gracias a una anotación de Michaell Chirinos, según la cobertura en tiempo real de Diez.HN.
La jornada también incluye la definición de la tabla de posiciones, donde el Real España falló y corre el riesgo de perder el liderato, de acuerdo con la información difundida por ElHeraldo (HN) y radiohrn.hn, mientras la cobertura general sigue el desarrollo de este superclásico con sabor a revancha.
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Respuestas rápidas
¿Qué equipos se enfrentaron en el superclásico?
Olimpia y Motagua se enfrentaron en el encuentro cubierto por los medios.
¿Quién anotó el gol para el Olimpia?
Michaell Chirinos marcó el gol del empate para el Olimpia.
¿Qué ocurre con la tabla de posiciones según la cobertura?
Real España falló en su compromiso y podría perder el liderato de la tabla.
Velocidad
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