EN VIVO: Olimpia le responde a Motagua y le empata con gol de Michaell Chirinos

El enfrentamiento entre Olimpia y Motagua acapara la atención en la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga de Honduras, con transmisiones y seguimientos en vivo anunciados desde previo al silbatazo inicial por medios como Claro Sports y Diez.HN. Durante el encuentro en vivo, el Olimpia logró responder y empatar las acciones frente a Motagua gracias a una anotación de Michaell Chirinos, según la cobertura en tiempo real de Diez.HN.

La jornada también incluye la definición de la tabla de posiciones, donde el Real España falló y corre el riesgo de perder el liderato, de acuerdo con la información difundida por ElHeraldo (HN) y radiohrn.hn, mientras la cobertura general sigue el desarrollo de este superclásico con sabor a revancha.