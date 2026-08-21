Olimpia tumba al Alianza de Panamá y clasifica a cuartos de Copa Centroamericana
El Olimpia derrota al Alianza de Panamá y asegura su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
Cobertura (5)
- Olimpia mostró su grandeza en el canal Diario La Tribuna · hace 7 h
- Olimpia tumba al Alianza de Panamá y clasifica a cuartos de Copa Centroamericana Diez.HN · hace 7 h
- Tabla de posiciones: Olimpia le tocará definir liderato ante Saprissa en Copa Centroamericana ElHeraldo (HN) · hace 7 h
- Club Olimpia asegura su lugar en los Cuartos de Final con victoria sobre Alianza FC Concacaf | Official Website · hace 7 h
- Olimpia tumba al Alianza de Panamá y clasifica a cuartos de Copa Centroamericana Diez.HN · hace 7 h
El resumen
La cobertura registra que el Club Olimpia aseguró su lugar en los cuartos de final de la Copa Centroamericana tras vencer al Alianza de Panamá, según informan medios como Diez.HN, Diario La Tribuna, El Heraldo y el sitio oficial de Concacaf. Con este resultado, la cobertura señala que el equipo definirá el liderato de su grupo frente al Saprissa.
La información disponible detalla el paso a la siguiente fase y el próximo enfrentamiento por el primer puesto del grupo. Sin embargo, las publicaciones no especifican detalles adicionales sobre el desarrollo del partido ni sobre las fechas exactas para los próximos encuentros de la fase de cuartos de final.
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Respuestas rápidas
¿Contra quién jugó el Olimpia?
El Olimpia jugó contra el Alianza de Panamá.
¿A qué instancia clasificó el Olimpia?
Clasificó a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
¿Quién será el próximo rival del Olimpia para definir el liderato?
El Saprissa.
Velocidad
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