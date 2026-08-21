Olimpia tumba al Alianza de Panamá y clasifica a cuartos de Copa Centroamericana

La cobertura registra que el Club Olimpia aseguró su lugar en los cuartos de final de la Copa Centroamericana tras vencer al Alianza de Panamá, según informan medios como Diez.HN, Diario La Tribuna, El Heraldo y el sitio oficial de Concacaf. Con este resultado, la cobertura señala que el equipo definirá el liderato de su grupo frente al Saprissa.

La información disponible detalla el paso a la siguiente fase y el próximo enfrentamiento por el primer puesto del grupo. Sin embargo, las publicaciones no especifican detalles adicionales sobre el desarrollo del partido ni sobre las fechas exactas para los próximos encuentros de la fase de cuartos de final.