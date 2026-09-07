Chivas de Guadalajara tomó una decisión por el Piojo Alvarado que NO gustará a Cruz Azul
Los fans temen perder al ‘Piojo’ Alvarado tras una oferta de 15 millones que Chivas rechazó, desatando polémica con Cruz Azul.
El resumen
Según MARCA, Chivas ya perdió a su goleador Hormiga González y ahora corre el riesgo de perder a Roberto Alvarado, mientras una oferta europea circula. Nación Fútbol aclaró que el rumor de una posible llegada del ‘Piojo’ a Rusia es falso. TUDN informó que el club recibió una propuesta rusa, y Telemundo.com indicó que la oferta ascendía a 15 millones.
Vamoscruzazul.bolavip.com señaló que la decisión tomada por Chivas no agradará a Cruz Azul. Con el mercado de fichajes abierto y el Clásico programado para las próximas semanas, la atención se centra en si Chivas mantendrá a Alvarado o negociará su salida. La evolución de la oferta europea y la posible intervención de clubes rusos serán indicadores clave.
El próximo anuncio del club definirá el panorama inmediato de ambos equipos.
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Cobertura (7)
- Cruz Azul impidió la salida de Roberto Alvarado para Europa El Futbolero México · hace 8 h
- Noticias de Chivas HOY 7 de septiembre: Roberto Alvarado, Hugo Camberos, Jordan Carrillo, Gabriel Milito y ... Rebaño Pasión · hace 8 h
- Chivas ya se quedó sin su goleador Hormiga González, ahora puede perder a Roberto Alvarado; oferta desde Europa MARCA · hace 8 h
- Periodista revela que el rumor del Piojo Alvarado a Rusia es falso antes del Clásico Nación Fútbol · hace 8 h
- Chivas recibe oferta rusa por el 'Piojo' Alvarado TUDN · hace 8 h
- Chivas habría rechazado oferta de 15 millones por el ‘Piojo’ Alvarado telemundo.com · hace 8 h
- Chivas de Guadalajara tomó una decisión por el Piojo Alvarado que NO gustará a Cruz Azul vamoscruzazul.bolavip.com · hace 8 h
Respuestas rápidas
¿Quién es el “Piojo” Alvarado?
Roberto Alvarado, volante de Chivas, es el jugador al que se refieren los reportes como posible objetivo de ofertas.
¿Qué ofertas existen por Alvarado según la cobertura?
Se menciona una oferta europea, una propuesta rusa y una cifra de 15 millones de euros señalada por Telemundo.com.
¿Qué implicaciones tiene la decisión de Chivas para Cruz Azul?
Vamoscruzazul.bolavip.com indica que la decisión de Chivas no será del agrado de Cruz Azul, insinuando una desventaja para el rival en la posible adquisición del jugador.
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