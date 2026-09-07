Chivas de Guadalajara tomó una decisión por el Piojo Alvarado que NO gustará a Cruz Azul

Según MARCA, Chivas ya perdió a su goleador Hormiga González y ahora corre el riesgo de perder a Roberto Alvarado, mientras una oferta europea circula. Nación Fútbol aclaró que el rumor de una posible llegada del ‘Piojo’ a Rusia es falso. TUDN informó que el club recibió una propuesta rusa, y Telemundo.com indicó que la oferta ascendía a 15 millones.

Vamoscruzazul.bolavip.com señaló que la decisión tomada por Chivas no agradará a Cruz Azul. Con el mercado de fichajes abierto y el Clásico programado para las próximas semanas, la atención se centra en si Chivas mantendrá a Alvarado o negociará su salida. La evolución de la oferta europea y la posible intervención de clubes rusos serán indicadores clave.

El próximo anuncio del club definirá el panorama inmediato de ambos equipos.