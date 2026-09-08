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Inter Miami vs. Chicago Fire, por la MLS: dónde ver en vivo, horario y formaciones

Messi y Lewandowski se enfrentarán en la MLS, creando el duelo de estrellas que impulsa la atención sobre el partido Inter Miami vs Chicago Fire

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El resumen

Un hecho concreto marca la jornada: Lionel Messi vuelve al campo tras su nominación al Balón de Oro y se medirá con Robert Lewandowski en el encuentro entre Inter Miami y Chicago Fire, programado para este miércoles, con transmisiones en vivo según la información de TyC Sports.\n\nEl regreso de Messi y la presencia de Lewandowski responden a movimientos recientes: la nominación de Messi al Balón de Oro y la incorporación de Lewandowski al Chicago Fire, según indican los informes de Deportivo.gob.ar y el Chicago Sun-Times. El Nuevo Herald describe al partido con &quot;aroma de playoffs&quot;, mientras Sports Illustrated publica previsiones y posibles alineaciones titulares.\n\nLa cobertura muestra divergencias y lagunas.

Diario AS retoma la histórica rivalidad Messi‑Lewandowski, mientras que es.mlssoccer.com se centra en el efecto de ambos jugadores sobre la MLS. La ausencia de un anuncio unificado de los equipos deja espacio a la incertidumbre.\n\nLo que sigue sin resolverse incluye la alineación oficial que se confirmará justo antes del pitido inicial, la estrategia táctica que adoptarán ambos conjuntos y la repercusión directa del resultado sobre la clasificación a los playoffs, temas que la cobertura aún no ha detallado.

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Respuestas rápidas

¿Dónde y a qué hora se podrá ver el partido en vivo?

TyC Sports indica que el enfrentamiento se transmitirá en los canales habituales de la MLS y en la plataforma MLS Soccer, aunque la cobertura no especifica la hora exacta del inicio.

¿Por qué el duelo entre Messi y Lewandowski genera tanto interés?

Diario AS señala que es la última vez que se enfrentan ambos en la historia, y Yahoo lo describe como una cuenta pendiente de dos cracks que se reedita en la MLS.

¿Qué información se dispone sobre las alineaciones titulares?

Sports Illustrated publica posibles alineaciones titulares y predicciones, mientras TyC Sports menciona formaciones, pero ambas fuentes advierten que los equipos pueden ajustar sus listas hasta el último momento.

Velocidad

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