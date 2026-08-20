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Philadelphia vs Inter Miami en vivo: resultado de Messi y goles en MLS 2026, en directo

El VAR y un nuevo tanto de Lionel Messi definen el empate entre Inter Miami y Philadelphia Union en la MLS 2026.

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El resumen

Los primeros reportes de Olé y Yahoo informaron sobre el regreso al gol de Lionel Messi con el Inter Miami y su repercusión en la tabla histórica de goleadores frente a Cristiano Ronaldo, destacando la celebración especial de sus compañeros. La cobertura inicial situó el foco en el significado emocional del tanto anotado por el delantero argentino.

Posteriormente, medios como as.com, ESPN Deportes, MLS Español y San Antonio Express-News ampliaron los detalles del encuentro al confirmar que el marcador finalizó en un empate 2-2 frente a Philadelphia Union, tras una intervención del VAR que resultó clave para el Inter Miami en Philadelphia, además de registrarse una asistencia del propio Messi. En cuanto a las discrepancias en el enfoque de la cobertura, algunos portales enfatizaron el aspecto salvador de la tecnología en el resultado final, mientras que otros centraron la narrativa en la incapacidad del equipo de asegurar la victoria pese al aporte ofensivo de su capitán, reflejando matices distintos sobre el desarrollo del partido.

Actualmente, la situación del equipo tras el encuentro muestra al Inter Miami con un empate oficial de 2-2 ante el Union, a la espera de futuras jornadas de la Major League Soccer para definir su posición en la tabla y los próximos compromisos del torneo.

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Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido entre Inter Miami y Philadelphia Union?

El encuentro finalizó en un empate 2-2, según la cobertura de San Antonio Express-News.

¿Qué participación tuvo Lionel Messi en el encuentro?

Messi anotó un gol y dio una asistencia, además de verse involucrado en una jugada revisada por el VAR.

¿Qué medios cubrieron el partido en la MLS 2026?

La cobertura incluyó a as.com, ESPN Deportes, MLS Español, San Antonio Express-News, Diario AS, Olé y Yahoo.

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Temas

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