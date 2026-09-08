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Los creadores de ‘South Park’ cambian el nombre de la serie a ‘South America’ para mofarse de Trump

Los creadores de 'South Park' renombraron la serie a 'South America' como sátira a Trump justo después de ganar el Emmy.

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El resumen

El comunicado se produjo justo después de que la serie recibiera el Emmy a Mejor Serie Animada, y se presentó como una respuesta directa a las polémicas declaraciones del expresidente Donald Trump. La noticia surgió en un momento en que la atención mediática se centraba en la reciente premiación. El Heraldo de México y N+ resaltaron que el nuevo título, &#039;South America&#039;, pretende satirizar los planes de Trump, mientras Animation Magazine añadió que se trata de un “cambio patriótico” para la temporada 29.

Algunos medios, como La Jornada y El Nuevo Día, describieron el renombramiento como una “burla” directa a los intentos de Trump de cambiar nombres de estados, mientras que Animation Magazine utilizó el término “patriótico”, generando una ligera discrepancia en la interpretación del gesto. El Universal y Excélsior coincidieron en que el cambio forma parte de la crítica constante del programa a la figura del expresidente, sin ofrecer matices adicionales. La premiación del Emmy y el cambio de nombre aparecen como los elementos centrales que definen la posición actual de la producción.

Los próximos episodios de la temporada 29, bajo el título &#039;South America&#039;, serán observados para ver cómo se desarrollan las referencias a las propuestas de Trump. Se espera que el equipo creativo continúe utilizando el nuevo nombre como marco para futuras críticas políticas.

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🌍 Propagación entre idiomas

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🇪🇸 Espanol 8 sept, 23:09 UTC
🇫🇷 Frances 8 sept, 13:55 UTC · Le Parisien
🇩🇪 Aleman 8 sept, 17:25 UTC · Spiegel
🇬🇧 Ingles 8 sept, 18:56 UTC · The Guardian
🇧🇷 Portugues 8 sept, 23:32 UTC · O GLOBO

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

Respuestas rápidas

¿Qué cambio anunciaron los creadores de 'South Park'?

Cambió el nombre de la serie a 'South America' para la temporada 29, como una burla a Donald Trump.

¿Cuál fue el contexto del anuncio?

El anuncio coincidió con la victoria de la serie en el Emmy a Mejor Serie Animada y se presentó como una sátira a los planes de Trump de renombrar lugares geográficos.

¿Qué medios cubrieron la noticia?

La Opinión, Yahoo en Español, Quinta Fuerza, El Heraldo de México, N+, Animation Magazine, La Jornada, El Nuevo Día, El Universal, Excélsior, Proceso, Yahoo y EL PAÍS.

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