Los creadores de ‘South Park’ cambian el nombre de la serie a ‘South America’ para mofarse de Trump

El comunicado se produjo justo después de que la serie recibiera el Emmy a Mejor Serie Animada, y se presentó como una respuesta directa a las polémicas declaraciones del expresidente Donald Trump. La noticia surgió en un momento en que la atención mediática se centraba en la reciente premiación. El Heraldo de México y N+ resaltaron que el nuevo título, 'South America', pretende satirizar los planes de Trump, mientras Animation Magazine añadió que se trata de un “cambio patriótico” para la temporada 29.

Algunos medios, como La Jornada y El Nuevo Día, describieron el renombramiento como una “burla” directa a los intentos de Trump de cambiar nombres de estados, mientras que Animation Magazine utilizó el término “patriótico”, generando una ligera discrepancia en la interpretación del gesto. El Universal y Excélsior coincidieron en que el cambio forma parte de la crítica constante del programa a la figura del expresidente, sin ofrecer matices adicionales. La premiación del Emmy y el cambio de nombre aparecen como los elementos centrales que definen la posición actual de la producción.

Los próximos episodios de la temporada 29, bajo el título 'South America', serán observados para ver cómo se desarrollan las referencias a las propuestas de Trump. Se espera que el equipo creativo continúe utilizando el nuevo nombre como marco para futuras críticas políticas.