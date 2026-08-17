Un ministro ultraderechista de Israel pide matar hasta 40 personas por noche en Gaza mientras Trump presiona a Netanyahu
Un ministro ultraderechista de Israel solicita matar diariamente a decenas de personas en Gaza en medio de presiones políticas.
El resumen
El ministro israelí Itamar Ben Gvir ha propuesto abogar por matar de treinta a cuarenta personas por noche en Gaza, además de cuestionar la reducción de ataques y plantear una migración masiva de palestinos, mientras se registra presión de Trump hacia Netanyahu. Diversos medios internacionales como EL PAÍS, DW.com, Milenio, BioBioChile, San Antonio Express-News y La Nación han cubierto las declaraciones del funcionario ultraderechista y su perfil político.
La cobertura actual no especifica las respuestas oficiales detalladas de Netanyahu ante estas demandas ni las consecuencias directas de la presión mencionada.
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Cobertura (7)
- El ministro de Seguridad de Israel propone matar de forma «selectiva» cada noche «a unos 30 o 40» palestinos ABC · hace 4 h
- Ministro israelí cuestiona reducción de ataques en Gaza y propone "migración masiva" de palestinos BioBioChile · hace 4 h
- El ministro israelí Ben Gvir aboga por matar de "30 a 40" personas diario en Gaza San Antonio Express-News · hace 4 h
- ¿Quién es Itamar Ben Gvir, el ministro de Israel que propuso matar a 40 palestinos por noche? milenio.com · hace 4 h
- Ministro israelí llama a matar “40 personas” al día en Gaza DW.com · hace 4 h
- El ministro ultra israelí Ben Gvir aboga por matar cada noche en Gaza a 30 o 40 personas EL PAÍS · hace 4 h
- Un ministro ultraderechista de Israel pide matar hasta 40 personas por noche en Gaza mientras Trump presiona a Netanyahu La Nación · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué propuso el ministro Itamar Ben Gvir?
Propuso matar de treinta a cuarenta personas por noche en Gaza, cuestionó la reducción de ataques y abogó por una migración masiva de palestinos.
¿Quiénes informaron sobre estas declaraciones?
Medios como EL PAÍS, DW.com, Milenio, BioBioChile, San Antonio Express-News y La Nación.
¿Qué otros factores se mencionan en la tendencia?
Se señala una presión ejercida por Trump hacia Netanyahu en paralelo a las declaraciones del ministro.
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