Un ministro ultraderechista de Israel pide matar hasta 40 personas por noche en Gaza mientras Trump presiona a Netanyahu

El ministro israelí Itamar Ben Gvir ha propuesto abogar por matar de treinta a cuarenta personas por noche en Gaza, además de cuestionar la reducción de ataques y plantear una migración masiva de palestinos, mientras se registra presión de Trump hacia Netanyahu. Diversos medios internacionales como EL PAÍS, DW.com, Milenio, BioBioChile, San Antonio Express-News y La Nación han cubierto las declaraciones del funcionario ultraderechista y su perfil político.

La cobertura actual no especifica las respuestas oficiales detalladas de Netanyahu ante estas demandas ni las consecuencias directas de la presión mencionada.