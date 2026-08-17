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Un ministro ultraderechista de Israel pide matar hasta 40 personas por noche en Gaza mientras Trump presiona a Netanyahu

Un ministro ultraderechista de Israel solicita matar diariamente a decenas de personas en Gaza en medio de presiones políticas.

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El resumen

El ministro israelí Itamar Ben Gvir ha propuesto abogar por matar de treinta a cuarenta personas por noche en Gaza, además de cuestionar la reducción de ataques y plantear una migración masiva de palestinos, mientras se registra presión de Trump hacia Netanyahu. Diversos medios internacionales como EL PAÍS, DW.com, Milenio, BioBioChile, San Antonio Express-News y La Nación han cubierto las declaraciones del funcionario ultraderechista y su perfil político.

La cobertura actual no especifica las respuestas oficiales detalladas de Netanyahu ante estas demandas ni las consecuencias directas de la presión mencionada.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué propuso el ministro Itamar Ben Gvir?

Propuso matar de treinta a cuarenta personas por noche en Gaza, cuestionó la reducción de ataques y abogó por una migración masiva de palestinos.

¿Quiénes informaron sobre estas declaraciones?

Medios como EL PAÍS, DW.com, Milenio, BioBioChile, San Antonio Express-News y La Nación.

¿Qué otros factores se mencionan en la tendencia?

Se señala una presión ejercida por Trump hacia Netanyahu en paralelo a las declaraciones del ministro.

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Temas

Israel Gaza Itamar Ben Gvir Benjamin Netanyahu Donald Trump

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