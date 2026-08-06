Guerra de EE.UU. con Irán, en vivo: ataques, noticias del estrecho de Ormuz, acuerdo con Omán y más

Las coberturas en directo sobre el conflicto y la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán han registrado declaraciones y movimientos diplomáticos durante la jornada. Donald Trump lanzó una advertencia directa a la República Islámica al señalar que si es asesinado, Irán será arrasado. Posteriormente, tanto Irán como Estados Unidos indicaron que un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz está cerca de concretarse.

Trump afirmó que dicho pacto para reabrir la vía marítima podría cerrarse esta misma semana y alimentó las esperanzas de entendimiento. Sin embargo, la situación presenta matices informativos complejos. Medios como CNN en Español detallaron que el entendimiento que se está gestando no es exactamente el acuerdo que Trump desea lograr.

Actualmente, la cobertura continúa en desarrollo a través de directos y seguimientos informativos de múltiples medios, abarcando ataques, la situación en el estrecho de Ormuz y posibles acuerdos vinculados con Omán, sin que los reportes detallen aún el texto definitivo de lo negociado.