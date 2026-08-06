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Guerra de EE.UU. con Irán, en vivo: ataques, noticias del estrecho de Ormuz, acuerdo con Omán y más

Un posible acuerdo sobre el estrecho de Ormuz genera expectativas y discrepancias en medio del conflicto.

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El resumen

Las coberturas en directo sobre el conflicto y la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán han registrado declaraciones y movimientos diplomáticos durante la jornada. Donald Trump lanzó una advertencia directa a la República Islámica al señalar que si es asesinado, Irán será arrasado. Posteriormente, tanto Irán como Estados Unidos indicaron que un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz está cerca de concretarse.

Trump afirmó que dicho pacto para reabrir la vía marítima podría cerrarse esta misma semana y alimentó las esperanzas de entendimiento. Sin embargo, la situación presenta matices informativos complejos. Medios como CNN en Español detallaron que el entendimiento que se está gestando no es exactamente el acuerdo que Trump desea lograr.

Actualmente, la cobertura continúa en desarrollo a través de directos y seguimientos informativos de múltiples medios, abarcando ataques, la situación en el estrecho de Ormuz y posibles acuerdos vinculados con Omán, sin que los reportes detallen aún el texto definitivo de lo negociado.

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🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇮🇹 Italiano7.9 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 6 ago, 08:09 UTC
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Cobertura (16)

Respuestas rápidas

¿Qué se dice sobre el estrecho de Ormuz?

Tanto Irán como Estados Unidos afirman que un acuerdo está cerca y Trump indicó que podría concretarse esta semana, aunque CNN en Español señala que no es el pacto que él desea.

¿Qué declaró Donald Trump sobre Irán?

Trump advirtió que si es asesinado, Irán será arrasado, además de emitir nuevas advertencias hacia la República Islámica en el marco del conflicto.

¿Qué otros elementos incluye la cobertura actual?

Los reportes en directo y seguimientos informativos abarcan ataques, noticias del estrecho de Ormuz, advertencias y referencias a un acuerdo con Omán.

Velocidad

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Temas

Estados Unidos Irán Donald Trump Estrecho de Ormuz Oriente Próximo

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