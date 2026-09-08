Reportan que Lucerito Mijares habría sido hospitalizada de emergencia en la CDMX

La noticia de que Lucerito Mijares haya sido ingresada de urgencia ha generado sorpresa y preocupación entre sus seguidores, que no esperaban un episodio de salud tan inesperado. El ingreso se produjo en la Ciudad de México, según reportes de Eje Central y TVNotas, que indican que la joven fue trasladada a un centro hospitalario de emergencia.

La causa no ha sido confirmada oficialmente, aunque debate.com.mx sugiere una posible apendicitis. La ausencia de información concreta deja abierta la pregunta de cuál será el pronóstico y si se requerirá intervención quirúrgica.