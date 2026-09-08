Reportan que Lucerito Mijares habría sido hospitalizada de emergencia en la CDMX
Una inesperada urgencia médica lleva a Lucerito Mijares, la hija de Lucero y Mijares, a los cuidados de un hospital en la CDMX, provocando preocupación nacional.
Respuestas rápidas
¿Quién es Lucerito Mijares?
Lucerito Mijares es la hija de la cantante Lucero y del productor Mijares, conocida en el ámbito del entretenimiento en México.
¿Qué información han divulgado los medios sobre su condición?
Los medios indican que fue hospitalizada de emergencia en la CDMX; debate.com.mx menciona una posible apendicitis, pero no hay confirmación oficial sobre el diagnóstico.
¿Dónde fue internada?
Según la cobertura, la hospitalización ocurrió en una unidad de emergencia de la Ciudad de México; el nombre del hospital no ha sido especificado.
El resumen
La noticia de que Lucerito Mijares haya sido ingresada de urgencia ha generado sorpresa y preocupación entre sus seguidores, que no esperaban un episodio de salud tan inesperado. El ingreso se produjo en la Ciudad de México, según reportes de Eje Central y TVNotas, que indican que la joven fue trasladada a un centro hospitalario de emergencia.
La causa no ha sido confirmada oficialmente, aunque debate.com.mx sugiere una posible apendicitis. La ausencia de información concreta deja abierta la pregunta de cuál será el pronóstico y si se requerirá intervención quirúrgica.
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Cobertura (5)
- Hospitalizan de emergencia a Lucerito Mijares en CDMX, ¿qué le pasó a la hija de Lucero y Mijares y cuál es su estado de salud? Eje Central · hace 21 h
- Lucero Mijares habría sido hospitalizada de emergencia, reportan; esto es lo que se sabe de su estado de salu TVNotas · hace 21 h
- ¿Lucerito Mijares hospitalizada? Esto se sabe sobre su estado de salud Excélsior · hace 21 h
- Preocupación por Lucerito Mijares: Reportan hospitalización de emergencia por posible apendicitis debate.com.mx · hace 21 h
- Reportan que Lucerito Mijares habría sido hospitalizada de emergencia en la CDMX Infobae · hace 21 h
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