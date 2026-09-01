Lionel Richie es hospitalizado de emergencia

Louis, Missouri, tras finalizar su último concierto en el estado. La admisión se produce en cuidados intensivos y se describe como una nueva hospitalización tras varios problemas de salud que ya habían llevado a cancelaciones de presentaciones durante el verano. Los medios locales y internacionales han cubierto el suceso.

La Crónica de Hoy y El Nuevo Día informan del ingreso y del estado de salud, mientras que Yahoo en Español Vida y Estilo destaca que Richie está en cuidados intensivos. Fox News señala que la hospitalización se produce después de un verano marcado por problemas de salud y conciertos cancelados, y Primera Hora la describe como una emergencia médica. Todas las fuentes coinciden en la gravedad del momento.

Se esperan actualizaciones oficiales del hospital o de los representantes de Richie sobre su evolución y posibles repercusiones en futuros eventos. La comunidad musical y los fanáticos siguen de cerca cualquier comunicado que indique su recuperación o cualquier ajuste en su agenda de conciertos.