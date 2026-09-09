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La ciudad colombiana que se ubicó en el top 5 de las más felices del mundo en 2026

Medellín rompe el molde y se coló entre las cinco ciudades más felices del planeta en 2026.

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El resumen

Medellín se ubicó en el top 5 de las ciudades más felices del mundo en 2026, según la cubierta de Revista Semana. Este salto sitúa a la metrópolis colombiana entre los destinos de mayor bienestar global. IFM Noticias describió a Medellín como un epicentro global de innovación y cultura, mientras Yahoo planteó el nuevo desafío de pasar del Valle del Software al Valle de la Energía.

El Ecosistema Startup destacó el evento Tech Sphere 2026, señalando que la ciudad está reescribiendo la inteligencia empresarial. El Colombiano informó que las startups lideradas por empresarios paisas atrajeron una inversión de US$157 millones en 2025, reforzando el impulso económico. Estas iniciativas han atraído la atención de inversores internacionales y consolidan la reputación de la ciudad como hub tecnológico.

Aunque el ranking destaca logros visibles, la cobertura no detalla cómo se calculó la medida de felicidad ni los retos persistentes en áreas como la transición energética. Se prevé que futuros informes examinen cómo esta percepción de felicidad se correlaciona con indicadores económicos emergentes.

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Respuestas rápidas

¿Qué factores se citan como impulsores de la felicidad en Medellín?

La cobertura menciona la transformación urbana, la innovación cultural, el auge del ecosistema de startups y la considerable inversión en emprendimientos locales.

¿Cuánta inversión atrajeron las startups paisas en 2025?

El Colombiano informó que las startups lideradas por empresarios paisas recibieron una inversión de US$157 millones en 2025.

¿Qué nuevo sector se menciona como reto para la ciudad?

Yahoo plantea que el próximo desafío de Medellín es la transición del Valle del Software al Valle de la Energía.

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