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Mexicano, acusado de matar a su esposa, se escondía como pizzero en Medellín: así fue la captura

Un ciudadano mexicano buscado por Interpol por el presunto feminicidio de su esposa fue capturado en Medellín tras ocultarse como pizzero.

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El resumen

La captura de un ciudadano mexicano identificado como Luis Carlos Díaz, de 52 años, se produjo en el barrio Los Colores de Medellín, tras permanecer oculto durante más de un año. El detenido era buscado mediante una circular roja emitida por Interpol y enfrentaba cargos por homicidio agravado en Querétaro.

El operativo estuvo a cargo de la Policía Nacional, según detallan medios como Infobae, Análisis Urbano, Qhubo Medellín y Revista Semana. Los reportes señalan que el hombre evadió a las autoridades desempeñándose como trabajador en una pizzería en territorio colombiano.

Los detalles sobre su proceso de extradición o los siguientes pasos judiciales no han sido especificados por la cobertura disponible hasta el momento.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quién fue capturado en Medellín?

Luis Carlos Díaz, un ciudadano mexicano de 52 años.

¿De qué se le acusa?

Es acusado del presunto feminicidio de su esposa y de homicidio agravado en Querétaro.

¿Cómo se ocultaba?

Se escondía trabajando como pizzero en el barrio Los Colores de Medellín.

Temas

Medellín Interpol México Querétaro

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