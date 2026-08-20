Mexicano, acusado de matar a su esposa, se escondía como pizzero en Medellín: así fue la captura

La captura de un ciudadano mexicano identificado como Luis Carlos Díaz, de 52 años, se produjo en el barrio Los Colores de Medellín, tras permanecer oculto durante más de un año. El detenido era buscado mediante una circular roja emitida por Interpol y enfrentaba cargos por homicidio agravado en Querétaro.

El operativo estuvo a cargo de la Policía Nacional, según detallan medios como Infobae, Análisis Urbano, Qhubo Medellín y Revista Semana. Los reportes señalan que el hombre evadió a las autoridades desempeñándose como trabajador en una pizzería en territorio colombiano.

Los detalles sobre su proceso de extradición o los siguientes pasos judiciales no han sido especificados por la cobertura disponible hasta el momento.