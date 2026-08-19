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¿Por qué el terremoto golpeó tanto a Cali? Expertos explican qué pasó

Expertos y el Servicio Geológico Colombiano explican por qué se sintió con tanta fuerza el reciente sismo en Cali y otras ciudades.

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El resumen

La clave del impacto y de la intensidad con la que se sintió el reciente temblor en Cali, Pereira y Manizales se encuentra en las condiciones subterráneas, según detallan Radio Nacional de Colombia y el Servicio Geológico Colombiano en su explicación sobre la profundidad del movimiento telúrico. La cobertura informativa destaca que entidades y expertos analizan el comportamiento geológico regional, incluyendo el papel del Batolito antioqueño frente a los sismos en el Valle de Aburrá, mientras El Colombiano examina si Medellín puede mantener la tranquilidad tras resistir el temblor.

Los reportes actuales no detallan con precisión las consecuencias exactas a nivel de infraestructura ni especifican futuras medidas de prevención en las zonas afectadas.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Por qué se sintió tan fuerte el temblor en Cali?

La clave está bajo tierra, según explicaciones difundidas por Radio Nacional de Colombia y el Servicio Geológico Colombiano.

¿Qué papel juega el Batolito antioqueño?

Expertos explican qué ocurre realmente en el Valle de Aburrá en relación con este elemento geológico.

¿Qué ciudades se mencionan en la cobertura?

Los reportes se enfocan en Cali, Pereira, Manizales y Medellín.

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