¿Por qué el terremoto golpeó tanto a Cali? Expertos explican qué pasó

La clave del impacto y de la intensidad con la que se sintió el reciente temblor en Cali, Pereira y Manizales se encuentra en las condiciones subterráneas, según detallan Radio Nacional de Colombia y el Servicio Geológico Colombiano en su explicación sobre la profundidad del movimiento telúrico. La cobertura informativa destaca que entidades y expertos analizan el comportamiento geológico regional, incluyendo el papel del Batolito antioqueño frente a los sismos en el Valle de Aburrá, mientras El Colombiano examina si Medellín puede mantener la tranquilidad tras resistir el temblor.

Los reportes actuales no detallan con precisión las consecuencias exactas a nivel de infraestructura ni especifican futuras medidas de prevención en las zonas afectadas.