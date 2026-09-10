“A veces bromean con que el equipo es rojo ¡y nosotros somos pelirrojos!”: Ignacio Buse, el tenista peruano más universal del momento y por qué su familia está tan ligada a Cienciano

Ignacio Buse ha ascendido al Top 30 del ranking ATP y, tras disputar la Copa Davis con la selección peruana, confirma su primera gira internacional en China, donde competirá en pistas duras.



Flashscore.com.ar califica la escalada de Buse como memorable, mientras Infobae anuncia la confirmación de la gira en China. Caretas lo nombra la raqueta peruana que alcanzó el Top 30, y El Comercio subraya su reputación como el tenista más universal del país, recordando la broma sobre el rojo del equipo y los pelirrojos de su familia. Diariouno.pe publica su afirmación de ser embajador del Perú y el apodo “Nacho”.

El vínculo familiar con el club de fútbol Cienciano también se menciona como parte de su identidad pública.



Los informes no detallan cuántos puntos le permitieron alcanzar el Top 30 ni enumeran los torneos específicos que impulsaron su posición. Tampoco se indica si la gira china incluye eventos de clasificación para los Grand Slam o cuál será su calendario completo de pista dura. La relación entre su familia y Cienciano se menciona sin explicar su impacto en su carrera deportiva.

Queda por confirmar cuáles serán los resultados de Buse en China y si mantendrá o mejorará su puesto dentro del Top 30.