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Pablo Arraya sobre Nacho Buse antes de su debut en el US Open: “Me recuerda a Andy Murray”

El debut de Ignacio Buse en el US Open se detiene abruptamente mientras expertos lo comparan con Andy Murray

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El resumen

El partido inaugural de Ignacio Buse contra Marcos Giron en la primera ronda del US Open 2026 fue suspendido por una razón descrita como insólita, según informó América TV. La interrupción impide que el tenista peruano haga su esperado debut en la gran pantalla, una novedad que ha captado la atención de la comunidad del tenis.

La suspensión llega después de que varios medios anunciaran la transmisión del debut de Buse: Agencia Andina detalló la hora y el canal del encuentro, mientras RPP Noticias ofreció la información para verlo en vivo. En la antesala del partido, El Comercio Perú citó a Pablo Arraya, quien comentó que Buse le recuerda al británico Andy Murray, subrayando el entusiasmo del público peruano.

La cobertura de Ovación.pe también señaló que el peruano ya conocía a su rival. Mundo Deportivo informó la baja de último minuto de un cabeza de serie, pero no vinculó este suceso con la pausa del partido de Buse, y ninguna fuente ha revelado la naturaleza exacta de la razón insólita.

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Respuestas rápidas

¿Cuál es la razón de la suspensión del partido de Buse?

La cobertura menciona una razón "insólita" pero no especifica en qué consiste.

¿Cuándo y dónde se transmitía originalmente el debut de Buse?

Agencia Andina y RPP Noticias anunciaron la hora y el canal del encuentro para ese día, aunque la suspensión ha interrumpido la transmisión prevista.

¿Qué implica la comparación de Pablo Arraya con Andy Murray?

Arraya señaló que el estilo de juego de Buse le recuerda al de Murray, sin aportar análisis adicional.

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