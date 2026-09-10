Kike Hernández se va para la calle en paliza de los Dodgers
Los Dodgers amplían su racha a siete victorias con una paliza 14-1, mientras Kike Hernández es enviado a la calle.
El resumen
7 victorias consecutivas marcan la racha actual de los Dodgers, que anoche derrotaron a los Rojos con un marcador de 14-1. El lanzador Shohei Yamamoto anotó 10 ponches, liderando una actuación dominante que permitió al equipo ampliar su serie ganadora a siete encuentros. El amplio margen subraya la continuidad del buen desempeño ofensivo y del pitcheo de los Dodgers. Según la Chicago Tribune, Yamamoto se quedó con diez ponches mientras el marcador se disparaba.
La Norwalk Hour resaltó el jonrón de tres carreras de Teoscar Hernández, pieza clave en la victoria de 6-3 en otra fase del juego. Greenwich Time destacó la presencia de Tarik Skubal en la loma, contribuyendo al triunfo 3-2 que completó la sexta victoria de la temporada. MLB.com reiteró la dominación del cuerpo lanzador, y El Vocero de Puerto Rico añadió que Kike Hernández será enviado a la calle tras la paliza. Los Dodgers mantienen la presión sobre los Rojos y la atención se centrará en su próximo calendario, donde buscarán prolongar la serie ganadora.
La situación de Kike Hernández también quedará bajo observación, pues su futuro se vincula a la repercusión de la derrota. Continuar la racha dependerá del desempeño del cuerpo lanzador y del bateo en los próximos encuentros.
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Cobertura (5)
- Yamamoto poncha a 10 y Dodgers aplastan 14-1 a Rojos para enhebrar 7mo triunfo Chicago Tribune · hace 7 h
- Un jonrón de 3 carreras de Teoscar Hernández impulsa a los Dodgers a vencer 6-3 a los Rojos Norwalk Hour · hace 7 h
- Tarik Skubal luce en la loma y Dodgers superan 3-2 a Rojos para hilvanar 6ta victoria Greenwich Time · hace 7 h
- Yamamoto (10 K) domina y Dodgers apalean para extender a siete su racha ganadora MLB.com · hace 7 h
- Kike Hernández se va para la calle en paliza de los Dodgers El Vocero de Puerto Rico · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Cuántas victorias consecutivas ha conseguido recientemente los Dodgers?
Siete, según la cobertura que menciona su séptima victoria consecutiva.
¿Qué jugada destacó Teoscar Hernández en el partido?
Un jonrón de tres carreras que impulsó a los Dodgers a una victoria 6-3.
¿Qué indica la cobertura de El Vocero de Puerto Rico sobre Kike Hernández?
Afirma que será enviado a la calle tras la paliza de los Dodgers.
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