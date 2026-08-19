Ohtani alcanza 30 HR por 6ta campaña seguida y aprieta la lucha por el JMV de la L.N.
Treinta cuadrangulares consecutivos consolidan el rendimiento reciente de Shohei Ohtani con los Dodgers.
El resumen
Treinta cuadrangulares alcanzados por Shohei Ohtani en la temporada marcan su sexta campaña consecutiva superando esta marca y reavivan la disputa por el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, según reportes de diversos medios deportivos. Coberturas específicas de medios como el Los Angeles Times detallan declaraciones del propio deportista sobre el buen estado físico de su rodilla tras los encuentros disputados en Denver.
Los registros estadísticos y la evolución de la lucha por el JMV de la Liga Nacional centran la atención del seguimiento actual, a la espera de confirmarse nuevos partidos dentro del calendario de la competición.
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Cobertura (5)
- Shohei Ohtani vuelve a conectar un jonrón y los Dodgers se imponen a los Rockies en Denver. Deadspin · hace 7 h
- Ohtani pega 2 jonrones y los Dodgers vencen 11-5 a los Rockies en Coors Field Chicago Tribune · hace 7 h
- Ohtani dice que su rodilla se sintió bien y guía a Dodgers con 2 jonrones en triunfo 11-5 Los Angeles Times · hace 7 h
- Ohtani llega a 30 jonrones por 6ª temporada seguida; Dodgers vencen a Rockies 7-6 San Antonio Express-News · hace 7 h
- Ohtani alcanza 30 HR por 6ta campaña seguida y aprieta la lucha por el JMV de la L.N. MLB.com · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Cuántos jonrones conectó Shohei Ohtani recientemente?
Los reportes indican que conectó dos jonrones en la victoria reciente frente a los Rockies.
¿Qué significado tiene este logro en su carrera?
Representa su sexta temporada consecutiva alcanzando los 30 cuadrangulares.
¿Qué aspecto físico mencionó el jugador?
Declaró que su rodilla se sintió bien durante los encuentros.
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