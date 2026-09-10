Nubank anunció que iniciará operaciones en Estados Unidos ofreciendo una cuenta de ahorros de alta rentabilidad y una tarjeta de crédito, según informó LaRepublica.co. El propio fundador, David Vélez, describió el anuncio como el más grande de la historia de la fintech, según Pulzo. La expansión marca el primer paso del banco digital latinoamericano fuera de la región, siguiendo su reciente crecimiento de 139 millones de clientes en Latinoamérica, también citado por LaRepublica.co. Posteriormente Bloomberg informó que la entrada de Nubank en el mercado estadounidense se acelera mediante una alianza con Lead Bank. MarketScreener España añadió que, además de la cuenta y la tarjeta, la entidad lanzará servicios de remesas, mientras que expansion.mx señaló que los usuarios podrán enviar dinero desde EE.

UU. a México en tiempo real y sin comisiones. Yahoo confirmó que la fintech ofrecerá transferencias inmediatas sin cargo entre EE. UU. y Colombia bajo la marca Bre‑B. Algunos medios ponen el énfasis en la ausencia de comisiones para remesas, como Yahoo y expansion.mx, mientras que otros resaltan la rentabilidad de la cuenta de ahorros, como MarketScreener España. No se observan declaraciones que se contradigan directamente, solo distintas áreas de atención.

Con la combinación de cuentas de ahorro de alto rendimiento, tarjetas de crédito y servicios de remesas sin cargo, Nubank se posiciona para competir en el sector bancario estadounidense. La alianza con Lead Bank ya está en marcha, y la empresa ha indicado que el sistema de cambio de divisas y criptomonedas está disponible en 35 países, lo que sugiere una estrategia global simultánea. Según la cobertura, la operación en EE. UU. está programada para iniciarse pronto, manteniéndose en desarrollo activo.