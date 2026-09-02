Rusia ayuda en secreto a Irán a desarrollar misiles supersónicos capaces de amenazar buques de guerra de Estados Unidos

Rusia está proporcionando asistencia secreta a Irán para desarrollar misiles de crucero supersónicos, según informes publicados simultáneamente por elpais.com, El Debate, rpp.pe, lasexta.com e infobae.com. Los medios señalan que estos misiles podrían amenazar la flota de Estados Unidos en Oriente Medio, alterando el equilibrio militar de la zona.

El potencial alcance de estas armas coloca a los buques estadounidenses bajo una nueva amenaza, lo que probablemente impulsará respuestas diplomáticas y estratégicas de Washington, incluida la posible intensificación de su presencia naval en la región. Los observadores señalarán cualquier anuncio oficial de EE.

UU. o de alianzas regionales en los próximos días, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evidencia de la cooperación ruso‑iraní y evalúa medidas en foros multilaterales.