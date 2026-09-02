Colin Kaepernick dice que ahora rechaza a NFL por "haberme vetado"
Colin Kaepernick afirma que la NFL lo ha vetado y corta el vínculo con la liga una década después de su protestas.
El resumen
En una entrevista, el exmariscal de campo afirmó que, tras una década de exilio, la posición de la NFL sigue limitándolo, lo que le lleva a cortar todo vínculo con la organización. Según informa Reforma y ESPN Deportes, Kaepernick acusa a la NFL de imponer un veto como respuesta a su activismo, exactamente diez años después de arrodillarse en protesta.
El San Antonio Express-News añade que el jugador ya no sigue los partidos de la liga y prefiere el fútbol universitario, señalando que su consumo se ha desplazado por completo. Greenwich Time subraya que las repercusiones del gesto siguen presentes, reforzando la percepción de un exilio prolongado.
Fox News, sin embargo, señala que aunque Kaepernick tiene razón al denunciar una campaña de racismo «teatral» de la NFL, también lo tacha de hipócrita, lo que introduce una crítica al mensaje del exjugador. La disparidad de opiniones muestra que sus declaraciones siguen generando debate en los medios estadounidenses.
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Cobertura (8)
- Kaepernick acusa a la NFL de veto por su activismo diez años después RFI · hace 9 h
- NFL restarts social justice messaging while battling domestic abuse, drunk driving and prostitution arrests Fox News · hace 9 h
- Kaepernick acusa a NFL de veto por activismo 10 años después Reforma · hace 9 h
- Kaepernick acusa a NFL de veto por activismo 10 años después Reforma · hace 9 h
- Kaepernick no ve partidos de la NFL y prefiere el fútbol universitario tras años de exilio San Antonio Express-News · hace 9 h
- Colin Kaepernick tiene razón sobre la campaña de racismo «teatral» de la « NFL », pero también es un hipócrita Fox News · hace 9 h
- Siguen las repercusiones una década después de que Colin Kaepernick se arrodilló y fue exiliado Greenwich Time · hace 9 h
- Colin Kaepernick dice que ahora rechaza a NFL por "haberme vetado" ESPN Deportes · hace 9 h
Respuestas rápidas
¿Por qué Kaepernick rechaza ahora a la NFL?
Kaepernick dice que la NFL lo ha vetado, lo que le lleva a romper cualquier relación con la liga.
¿Qué deporte sigue ahora Kaepernick?
El exmariscal de campo ya no ve partidos de la NFL y prefiere seguir el fútbol universitario.
¿Cómo ha reaccionado la prensa a sus declaraciones?
Reforma y ESPN Deportes citan su acusación de veto; Fox News lo llama hipócrita; Greenwich Time menciona las repercusiones decenales.
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