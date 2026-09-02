Colin Kaepernick dice que ahora rechaza a NFL por "haberme vetado"

En una entrevista, el exmariscal de campo afirmó que, tras una década de exilio, la posición de la NFL sigue limitándolo, lo que le lleva a cortar todo vínculo con la organización. Según informa Reforma y ESPN Deportes, Kaepernick acusa a la NFL de imponer un veto como respuesta a su activismo, exactamente diez años después de arrodillarse en protesta.

El San Antonio Express-News añade que el jugador ya no sigue los partidos de la liga y prefiere el fútbol universitario, señalando que su consumo se ha desplazado por completo. Greenwich Time subraya que las repercusiones del gesto siguen presentes, reforzando la percepción de un exilio prolongado.

Fox News, sin embargo, señala que aunque Kaepernick tiene razón al denunciar una campaña de racismo «teatral» de la NFL, también lo tacha de hipócrita, lo que introduce una crítica al mensaje del exjugador. La disparidad de opiniones muestra que sus declaraciones siguen generando debate en los medios estadounidenses.