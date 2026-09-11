Shailene Woodley y el desagradable comentario de su ex: “Me dijo que quería acostarse con otro antes de casarse conmigo”

Aaron Rodgers, ex‑novio de la actriz Shailene Woodley, declaró que antes de casarse con ella quería acostarse con otra persona, según reportes de MARCA y La Nación. La afirmación surgió en su primera entrevista pública sobre la ruptura, también citada por Yahoo Vida‑Estilo.

Fox News, por su parte, recordó que Rodgers había criticado a Danica Patrick por estar 'deprimida' durante su relación, ampliando el foco mediático sobre sus comentarios sobre ex parejas. La cobertura no detalla la respuesta de Woodley ni el contexto exacto de la declaración de Rodgers, dejando abierta la interpretación de cómo ambos eventos influirán en la percepción pública de la actriz y en la conversación sobre conductas de figuras públicas después de un logro profesional.