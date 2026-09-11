Shailene Woodley y el desagradable comentario de su ex: “Me dijo que quería acostarse con otro antes de casarse conmigo”
El primer Emmy de Shailene Woodley se ve ensombrecido por la polémica confesión de su ex, Aaron Rodgers, sobre querer otra pareja antes del matrimonio.
El resumen
Aaron Rodgers, ex‑novio de la actriz Shailene Woodley, declaró que antes de casarse con ella quería acostarse con otra persona, según reportes de MARCA y La Nación. La afirmación surgió en su primera entrevista pública sobre la ruptura, también citada por Yahoo Vida‑Estilo.
Fox News, por su parte, recordó que Rodgers había criticado a Danica Patrick por estar 'deprimida' durante su relación, ampliando el foco mediático sobre sus comentarios sobre ex parejas. La cobertura no detalla la respuesta de Woodley ni el contexto exacto de la declaración de Rodgers, dejando abierta la interpretación de cómo ambos eventos influirán en la percepción pública de la actriz y en la conversación sobre conductas de figuras públicas después de un logro profesional.
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Cobertura (5)
- Shailene Woodley consigue su primer Emmy por Paradise MUNDIARIO · hace 15 h
- Aaron Rodgers destapa polémica con su ex Shailene Woodley: "Quería acostarse con otro" MARCA · hace 15 h
- Aaron Rodgers habla por primera vez sobre su ruptura con Shailene Woodley es-us.vida-estilo.yahoo.com · hace 15 h
- Aaron Rodgers blasts Danica Patrick for being 'depressed' during their relationship Fox News · hace 15 h
- Shailene Woodley y el desagradable comentario de su ex: “Me dijo que quería acostarse con otro antes de casarse conmigo” La Nación · hace 15 h
Respuestas rápidas
¿Qué dijo Aaron Rodgers sobre su relación con Shailene Woodley?
Según MARCA y La Nación, afirmó que quería acostarse con otra persona antes de casarse con Woodley.
¿Qué logro reciente obtuvo Shailene Woodley?
Ganó su primer Emmy por la serie "Paradise", según informó MUNDIARIO.
¿Qué otros temas se han mencionado en la cobertura relacionada con Aaron Rodgers?
Fox News reportó que Rodgers criticó a Danica Patrick por estar 'deprimida' durante su relación.
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