Raphy Pina les regala autos Porsche a sus hijos mayores

Raphy Pina sorprendió a sus tres hijos mayores entregándoles, simultáneamente, un Porsche a cada uno. El gesto, que contrasta con la imagen pública de Pina como padre exigente, tomó a la familia y a los seguidores por sorpresa, pues muchos esperaban una reprimenda en lugar de un obsequio tan costoso.

En el anuncio, el artista acompañó los vehículos con un mensaje sobre la paternidad, declarando “Quiero que sean mejores que yo”. Los medios robertocavada.com y Listín Diario resaltaron la mezcla de generosidad y la polémica suscitada por esa frase, mientras eldia.com.do mostró los Porsche entregados.

La sorpresa desató una discusión extensa en redes y en portales como CiberCuba, Yahoo Vida‑Estilo y Primera Hora, donde la audiencia se dividió entre admiración por el regalo y críticas al ostentoso gesto. Hasta el momento, la atención de los medios sigue centrada en la magnitud del obsequio y en la reacción del público, sin indicar planes adicionales de la familia.