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Raphy Pina les regala autos Porsche a sus hijos mayores

Raphy Pina sorprende a sus hijos mayores al regalarles un Porsche a cada uno, rompiendo la expectativa de una reprimanda paterna

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El resumen

Raphy Pina sorprendió a sus tres hijos mayores entregándoles, simultáneamente, un Porsche a cada uno. El gesto, que contrasta con la imagen pública de Pina como padre exigente, tomó a la familia y a los seguidores por sorpresa, pues muchos esperaban una reprimenda en lugar de un obsequio tan costoso.

En el anuncio, el artista acompañó los vehículos con un mensaje sobre la paternidad, declarando “Quiero que sean mejores que yo”. Los medios robertocavada.com y Listín Diario resaltaron la mezcla de generosidad y la polémica suscitada por esa frase, mientras eldia.com.do mostró los Porsche entregados.

La sorpresa desató una discusión extensa en redes y en portales como CiberCuba, Yahoo Vida‑Estilo y Primera Hora, donde la audiencia se dividió entre admiración por el regalo y críticas al ostentoso gesto. Hasta el momento, la atención de los medios sigue centrada en la magnitud del obsequio y en la reacción del público, sin indicar planes adicionales de la familia.

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Respuestas rápidas

¿Qué coche recibió cada hijo de Raphy Pina?

Cada uno recibió un Porsche, según los informes de eldia.com.do y Listín Diario.

¿Qué mensaje acompañó el regalo?

Pina declaró “Quiero que sean mejores que yo”, según robertocavada.com y Listín Diario.

¿Cuál ha sido la reacción del público?

La entrega generó polémica y debate en redes y en medios como CiberCuba, Yahoo Vida‑Estilo y Primera Hora, con opiniones divididas entre admiración y críticas.

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