Raphy Pina les regala autos Porsche a sus hijos mayores
Raphy Pina sorprende a sus hijos mayores al regalarles un Porsche a cada uno, rompiendo la expectativa de una reprimanda paterna
El resumen
Raphy Pina sorprendió a sus tres hijos mayores entregándoles, simultáneamente, un Porsche a cada uno. El gesto, que contrasta con la imagen pública de Pina como padre exigente, tomó a la familia y a los seguidores por sorpresa, pues muchos esperaban una reprimenda en lugar de un obsequio tan costoso.
En el anuncio, el artista acompañó los vehículos con un mensaje sobre la paternidad, declarando “Quiero que sean mejores que yo”. Los medios robertocavada.com y Listín Diario resaltaron la mezcla de generosidad y la polémica suscitada por esa frase, mientras eldia.com.do mostró los Porsche entregados.
La sorpresa desató una discusión extensa en redes y en portales como CiberCuba, Yahoo Vida‑Estilo y Primera Hora, donde la audiencia se dividió entre admiración por el regalo y críticas al ostentoso gesto. Hasta el momento, la atención de los medios sigue centrada en la magnitud del obsequio y en la reacción del público, sin indicar planes adicionales de la familia.
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Respuestas rápidas
¿Qué coche recibió cada hijo de Raphy Pina?
Cada uno recibió un Porsche, según los informes de eldia.com.do y Listín Diario.
¿Qué mensaje acompañó el regalo?
Pina declaró “Quiero que sean mejores que yo”, según robertocavada.com y Listín Diario.
¿Cuál ha sido la reacción del público?
La entrega generó polémica y debate en redes y en medios como CiberCuba, Yahoo Vida‑Estilo y Primera Hora, con opiniones divididas entre admiración y críticas.
Cobertura (6)
- Raphy Pina sorprende a sus tres hijos con tres Porsche y un mensaje sobre la paternidad robertocavada.com · hace 11 h
- Los Porsche que les regaló Raphy Pina a sus hijos mayores eldia.com.do · hace 11 h
- Raphy Pina regala tres autos Porsche a sus hijos: “Quiero que sean mejores que yo” Listín Diario · hace 11 h
- Pensaban que su padre los iba a regañar y terminaron con tres Porsche: La sorpresa de Raphy Pina a sus... CiberCuba · hace 11 h
- Raphy Pina regala un Porsche a cada uno de sus tres hijos y desata polémica por sus declaraciones es-us.vida-estilo.yahoo.com · hace 11 h
- Raphy Pina les regala autos Porsche a sus hijos mayores Primera Hora · hace 11 h
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