Las casualidades que salvaron a Michael Jackson, Mark Wahlberg y otros famosos del 11 de septiembre
Errores de agenda y cambios de último minuto salvaron la vida de Michael Jackson, Mark Wahlberg y otras estrellas durante el 11‑S.
Respuestas rápidas
¿Qué famoso estuvo a punto de morir según redboing.com?
El creador de “Padre de familia” estuvo a punto de morir en el atentado.
¿Qué tipo de casualidades se mencionan en la cobertura?
Cambios de última hora en la agenda, cancelaciones de visitas y errores de programación son los hechos que, según los informes, evitaron la presencia de los famosos en el 11‑S.
¿Qué medios cubrieron estas historias?
Redboing.com, Diario Las Américas, ambito.com, La Razón e Infobae publicaron artículos sobre las coincidencias que salvaron a celebridades.
El resumen
Varias celebridades escaparon a la muerte el 11 de septiembre porque coincidencias de agenda los mantuvieron lejos de las Torres Gemelas, evitando que estuvieran presentes cuando los aviones impactaron. Entre los nombres citados están Michael Jackson y Mark Wahlberg.
Según un informe de redboing.com, el creador de “Padre de familia” estuvo a punto de morir, pero un error de programación lo dejó fuera del edificio. ambito.com repite la historia enfatizando que el mismo percance le salvó la vida. Infobae enumera a Michael Jackson, Mark Wahlberg y otros nombres, describiendo cómo esas casualidades impidieron su presencia en el lugar del atentado.
Las fuentes coinciden en que la casualidad jugó un papel crucial, pues todas las anécdotas giran en torno a cambios de última hora o errores de planificación. Sin embargo, la cobertura no especifica en todos los casos los horarios exactos ni confirma independientemente cada relato, por lo que algunos relatos permanecen basados en anécdotas públicas.
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Cobertura (5)
- El creador de “Padre de familia” casi muere en el atentado a las Torres Gemelas redboing.com · hace 5 h
- Increíbles historias de famosos que esquivaron la tragedia del 11 de septiembre Diario Las Américas · hace 5 h
- Un error le salvó la vida el 11-S: la impactante historia del creador de "Padre de familia" ambito.com · hace 5 h
- De la "suerte" de Mark Wahlberg a la tragedia de Anthony Perkins o Pete Davidson: sus sorprendentes historias del 11S La Razón · hace 5 h
- Las casualidades que salvaron a Michael Jackson, Mark Wahlberg y otros famosos del 11 de septiembre Infobae · hace 5 h
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