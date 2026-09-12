Las casualidades que salvaron a Michael Jackson, Mark Wahlberg y otros famosos del 11 de septiembre

Varias celebridades escaparon a la muerte el 11 de septiembre porque coincidencias de agenda los mantuvieron lejos de las Torres Gemelas, evitando que estuvieran presentes cuando los aviones impactaron. Entre los nombres citados están Michael Jackson y Mark Wahlberg.

Según un informe de redboing.com, el creador de “Padre de familia” estuvo a punto de morir, pero un error de programación lo dejó fuera del edificio. ambito.com repite la historia enfatizando que el mismo percance le salvó la vida. Infobae enumera a Michael Jackson, Mark Wahlberg y otros nombres, describiendo cómo esas casualidades impidieron su presencia en el lugar del atentado.

Las fuentes coinciden en que la casualidad jugó un papel crucial, pues todas las anécdotas giran en torno a cambios de última hora o errores de planificación. Sin embargo, la cobertura no especifica en todos los casos los horarios exactos ni confirma independientemente cada relato, por lo que algunos relatos permanecen basados en anécdotas públicas.