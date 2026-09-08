The Jacksons sin Michael: ¿cómo sobrevive una banda a la ausencia de su integrante más famoso?

La presentación, anunciada como parte de The Jacksons Perú 2026, mantiene el interés de fanáticos que esperan revivir los éxitos del grupo y de promotores que buscan capitalizar la marca Jackson en América del Sur. Sin el integrante más famoso, la banda apuesta a que el legado colectivo siga atrayendo multitudes y generando ingresos.

Perú 21 y La República confirmaron la apertura de la venta de entradas, indicando que los precios varían según la ubicación y que la fecha del evento ya está disponible en sus sitios. Trome.com y Diario Correo también anunciaron la disponibilidad de boletos para el show en el recinto Costa 21, subrayando la rápida respuesta del público peruano.

El análisis de El Comercio Perú plantea la cuestión de cómo la banda afrontará la falta de Michael, señalando que la estrategia artística y la selección del repertorio serán cruciales para mantener la audiencia y justificar la inversión de los organizadores. Sin embargo, la cobertura no detalla cómo se adaptará el repertorio ni cuál será la respuesta del público a una presentación sin el legendario vocalista.