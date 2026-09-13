Brandon Moreno vs. Joseph Morales EN VIVO. Dónde VER la pelea de la UFC HOY

Diario AS publica resultados round por round de Moreno, José Delgado y otras peleas, mientras DAZN detalla la hora exacta y los canales para ver la cartelera completa en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. El Heraldo de México recuerda que Moreno coronó su primer campeonato en Glendale, y Sports Illustrated subraya el sello mexicano que ambos, Moreno y Alexa Grasso, imprimen en la noche. Mediotiempo ofrece la guía definitiva para seguir la transmisión en vivo.

Los fanáticos mexicanos siguen de cerca a Moreno, cuya presencia refuerza la representación nacional en el espectáculo. Los aficionados que sigan la transmisión podrán observar también el enfrentamiento Jean Silva vs José Miguel Delgado, señalado por DAZN, y otros combates del programa. La cobertura sugiere estar pendiente de los resultados y reacciones posteriores en los mismos medios.

Se anticipa que Diario AS y Sports Illustrated publicarán análisis detallados después del cierre del evento. próximamente.