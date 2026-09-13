Brandon Moreno vs. Joseph Morales EN VIVO. Dónde VER la pelea de la UFC HOY
La esperada pelea en vivo entre Brandon Moreno y Joseph Morales domina la Noche UFC 2026, con millones de fans buscando dónde verla.
El resumen
Diario AS publica resultados round por round de Moreno, José Delgado y otras peleas, mientras DAZN detalla la hora exacta y los canales para ver la cartelera completa en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. El Heraldo de México recuerda que Moreno coronó su primer campeonato en Glendale, y Sports Illustrated subraya el sello mexicano que ambos, Moreno y Alexa Grasso, imprimen en la noche. Mediotiempo ofrece la guía definitiva para seguir la transmisión en vivo.
Los fanáticos mexicanos siguen de cerca a Moreno, cuya presencia refuerza la representación nacional en el espectáculo. Los aficionados que sigan la transmisión podrán observar también el enfrentamiento Jean Silva vs José Miguel Delgado, señalado por DAZN, y otros combates del programa. La cobertura sugiere estar pendiente de los resultados y reacciones posteriores en los mismos medios.
Se anticipa que Diario AS y Sports Illustrated publicarán análisis detallados después del cierre del evento. próximamente.
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Cobertura (6)
- Jean Silva vs José Miguel Delgado en Noche UFC en México y Estados Unidos: a qué hora es y en qué canales se puede ver en vivo DAZN · hace 3 h
- Noche UFC 2026 en vivo hoy: resultados y round por round de las peleas de Brandon Moreno, José Delgado y más Diario AS · hace 3 h
- ¿A qué hora es Noche UFC? Cómo ver la pelea Jean Silva vs José Miguel Delgado y la cartelera completa en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú DAZN · hace 3 h
- Brandon Moreno recuerda que en Glendale coronó su primer campeonato El Heraldo de México · hace 3 h
- Brandon Moreno y Alexa Grasso sellan una Noche UFC con sello mexicano Sports Illustrated · hace 3 h
- Brandon Moreno vs. Joseph Morales EN VIVO. Dónde VER la pelea de la UFC HOY Mediotiempo · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Dónde puedo ver la pelea en vivo?
Según DAZN, la transmisión está disponible en los canales y horarios indicados para Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú; también se difunde en plataformas que cubren la Noche UFC 2026.
¿Qué otras peleas forman parte de la cartelera?
La cobertura menciona el enfrentamiento Jean Silva vs José Miguel Delgado y otras peleas como la de José Delgado, además de la participación de Alexa Grasso.
¿Cuál es la relevancia de Brandon Moreno en este evento?
El Heraldo de México recuerda su primer campeonato en Glendale y Sports Illustrated destaca que su presencia, junto a la de Alexa Grasso, aporta un sello mexicano a la Noche UFC.
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