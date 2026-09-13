La nueva número uno del mundo, Elena Rybakina, gana su primer título del US Open en una final de tres sets
El ascenso inesperado de Elena Rybakina a la cúspide del tenis femenino electriza al mundo tras su victoria en el US Open.
El resumen
Los aficionados del tenis sienten una mezcla de asombro y entusiasmo al ver cómo Elena Rybakina se coloca como la nueva número uno del mundo justo después de la final del US Open, el torneo que cierra la temporada este mes. El momento coincide con el cierre del Grand Slam de verano, lo que magnifica la repercusión de su triunfo y genera expectativas inmediatas sobre la próxima fase del circuito. Rybakina logró ese ascenso al derrotar a Aryna Sabalenka en una dura final de tres sets, llevándose su primer título del US Open.
France 24 la describió como la “nueva e indescifrable jefa del tenis femenino”, mientras que el Chicago Tribune destacó su conquista y el Greenwich Time recordó que ambas eran las dos mejores del mundo al enfrentarse. AP News señaló que Sabalenka se castigó al quedarse sin el triplete, y CNNEspañol confirmó el resultado de tres sets. El siguiente paso será observar si Rybakina mantendrá su dominio en los torneos de otoño y cómo responderá Sabalenka, cuya frustración aún está fresca.
La comunidad sigue pendiente de la evolución de esta rivalidad y de si la nueva líder redefinirá el panorama del tenis femenino.
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Cobertura (7)
- US Open 2026: Rybakina conquista Nueva York y termina con el reinado de Sabalenka Sports Illustrated · hace 5 h
- Así quedo el ranking WTA después del título de Elena Rybakina en el US Open 2026 ESPN Deportes · hace 5 h
- Elena Rybakina, la nueva e indescifrable jefa del tenis femenino France 24 · hace 5 h
- Elena Rybakina supera a Aryna Sabalenka y conquista al US Open en su ascenso como No. 1 Chicago Tribune · hace 5 h
- Sabalenka y Rybakina se enfrentarán en final del US Open entre las 2 mejores del mundo Greenwich Time · hace 5 h
- Aryna Sabalenka se castiga tras quedarse sin triplete en el US Open AP News · hace 5 h
- La nueva número uno del mundo, Elena Rybakina, gana su primer título del US Open en una final de tres sets cnnespanol.cnn.com · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Quiénes disputaron la final del US Open femenino 2026?
La final enfrentó a Elena Rybakina y Aryna Sabalenka.
¿Qué posición alcanzó Elena Rybakina tras ganar el US Open?
Rybakina se convirtió en la número uno del mundo en el ranking femenino.
¿Cómo describen los medios la victoria de Rybakina?
France 24 la llamó la “nueva e indescifrable jefa del tenis femenino”, y CNNEspañol resaltó que ganó su primer título del US Open en una final de tres sets.
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