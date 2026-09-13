La nueva número uno del mundo, Elena Rybakina, gana su primer título del US Open en una final de tres sets

Los aficionados del tenis sienten una mezcla de asombro y entusiasmo al ver cómo Elena Rybakina se coloca como la nueva número uno del mundo justo después de la final del US Open, el torneo que cierra la temporada este mes. El momento coincide con el cierre del Grand Slam de verano, lo que magnifica la repercusión de su triunfo y genera expectativas inmediatas sobre la próxima fase del circuito. Rybakina logró ese ascenso al derrotar a Aryna Sabalenka en una dura final de tres sets, llevándose su primer título del US Open.

France 24 la describió como la “nueva e indescifrable jefa del tenis femenino”, mientras que el Chicago Tribune destacó su conquista y el Greenwich Time recordó que ambas eran las dos mejores del mundo al enfrentarse. AP News señaló que Sabalenka se castigó al quedarse sin el triplete, y CNNEspañol confirmó el resultado de tres sets. El siguiente paso será observar si Rybakina mantendrá su dominio en los torneos de otoño y cómo responderá Sabalenka, cuya frustración aún está fresca.

La comunidad sigue pendiente de la evolución de esta rivalidad y de si la nueva líder redefinirá el panorama del tenis femenino.