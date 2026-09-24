Gamero explica la ausencia de Cuadrado frente a Nacional y descarta marca especial a James

Una radical decisión tomó Millonarios al dejar fuera de la convocatoria a Juan Guillermo Cuadrado para el encuentro frente a Nacional, según reportan medios como El Colombiano, AS Colombia y Revista Semana. El director técnico Gamero explicó los motivos de esta ausencia y descartó que el equipo vaya a realizar una marca especial sobre James, de acuerdo con la información divulgada por El Tiempo.

Diversas reacciones y análisis han surgido en el ámbito deportivo, incluyendo cuestionamientos sobre su participación en Copa y su inasistencia en Liga, además del aplazamiento de su debut oficial reseñado por El Futbolero Colombia y Revista La Liga. La cobertura periodística se centra en las razones explicadas por el cuerpo técnico de Millonarios y en la expectativa generada por el partido en Medellín sin la presencia del jugador antioqueño.