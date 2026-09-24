Gamero explica la ausencia de Cuadrado frente a Nacional y descarta marca especial a James
La ausencia de Juan Guillermo Cuadrado en la convocatoria de Millonarios para enfrentar a Nacional marca la agenda deportiva.
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El resumen
Una radical decisión tomó Millonarios al dejar fuera de la convocatoria a Juan Guillermo Cuadrado para el encuentro frente a Nacional, según reportan medios como El Colombiano, AS Colombia y Revista Semana. El director técnico Gamero explicó los motivos de esta ausencia y descartó que el equipo vaya a realizar una marca especial sobre James, de acuerdo con la información divulgada por El Tiempo.
Diversas reacciones y análisis han surgido en el ámbito deportivo, incluyendo cuestionamientos sobre su participación en Copa y su inasistencia en Liga, además del aplazamiento de su debut oficial reseñado por El Futbolero Colombia y Revista La Liga. La cobertura periodística se centra en las razones explicadas por el cuerpo técnico de Millonarios y en la expectativa generada por el partido en Medellín sin la presencia del jugador antioqueño.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 2 h.
Cobertura (8)
- No habrá duelo entre Cuadrado y James: Millonarios tomó drástica decisión con el jugador antioqueño El Colombiano · hace 9 h
- Cuadrado: pidieron que pagara en Copa y no fue convocado en Liga Revista La Liga · hace 9 h
- Cuadrado, fuera de la convocatoria de Millonarios para enfrentar a Nacional AS Colombia · hace 9 h
- El otro partido de Cuadrado, por Álvaro García Jiménez cambiocolombia.com · hace 9 h
- Sorpresa con Juan Guillermo Cuadrado: decisión oficial de Gamero para el clásico ante Nacional Revista Semana · hace 9 h
- Millonarios descartó a Cuadrado para viajar a Medellín: por qué se aplaza su debut oficial El Futbolero Colombia · hace 9 h
- Millonarios: radical decisión con Cuadrado antes de jugar con Nacional Futbolred · hace 9 h
- Gamero explica la ausencia de Cuadrado frente a Nacional y descarta marca especial a James El Tiempo · hace 9 h
Respuestas rápidas
¿Por qué no fue convocado Juan Guillermo Cuadrado?
Gamero dio explicaciones sobre su ausencia para el partido frente a Nacional.
¿Habrá marca especial para James?
El estratega descartó aplicar una marca especial a James durante el encuentro.
¿En qué medios se ha reportado la noticia?
La noticia ha sido reseñada por El Colombiano, AS Colombia, Revista Semana, El Tiempo, entre otros.
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