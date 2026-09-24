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Gamero explica la ausencia de Cuadrado frente a Nacional y descarta marca especial a James

La ausencia de Juan Guillermo Cuadrado en la convocatoria de Millonarios para enfrentar a Nacional marca la agenda deportiva.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · Enfriándose
  • Clave informativa: Gamero explica la ausencia de Cuadrado frente a Nacional y descarta marca especial a James
  • Punto central: La ausencia de Juan Guillermo Cuadrado en la convocatoria de Millonarios para enfrentar a Nacional marca la agenda deportiva.
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El resumen

Una radical decisión tomó Millonarios al dejar fuera de la convocatoria a Juan Guillermo Cuadrado para el encuentro frente a Nacional, según reportan medios como El Colombiano, AS Colombia y Revista Semana. El director técnico Gamero explicó los motivos de esta ausencia y descartó que el equipo vaya a realizar una marca especial sobre James, de acuerdo con la información divulgada por El Tiempo.

Diversas reacciones y análisis han surgido en el ámbito deportivo, incluyendo cuestionamientos sobre su participación en Copa y su inasistencia en Liga, además del aplazamiento de su debut oficial reseñado por El Futbolero Colombia y Revista La Liga. La cobertura periodística se centra en las razones explicadas por el cuerpo técnico de Millonarios y en la expectativa generada por el partido en Medellín sin la presencia del jugador antioqueño.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Por qué no fue convocado Juan Guillermo Cuadrado?

Gamero dio explicaciones sobre su ausencia para el partido frente a Nacional.

¿Habrá marca especial para James?

El estratega descartó aplicar una marca especial a James durante el encuentro.

¿En qué medios se ha reportado la noticia?

La noticia ha sido reseñada por El Colombiano, AS Colombia, Revista Semana, El Tiempo, entre otros.

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