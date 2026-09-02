Fabián Bustos dio su versión de su salida de Millonarios

La noticia tomó a seguidores y jugadores por sorpresa, pues no se había anunciado una renuncia previa. ESPN Deportes, por su parte, recordó que el club ha registrado cuatro técnicos en menos de dos años, subrayando la inestabilidad.

Con la salida confirmada y un posible reemplazo en marcha, Millonarios continúa su proceso de búsqueda. La información disponible no especifica cuándo se hará oficial la contratación.

El equipo continúa su participación en la liga local mientras la directiva evalúa las opciones. La próxima ronda de entrenadores será decisiva para la dirección del proyecto deportivo.