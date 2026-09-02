Fabián Bustos dio su versión de su salida de Millonarios
La salida inesperada de Bustos sacude a Millonarios y abre la puerta a un nuevo candidato técnico
Cobertura (10)
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El resumen
La noticia tomó a seguidores y jugadores por sorpresa, pues no se había anunciado una renuncia previa. ESPN Deportes, por su parte, recordó que el club ha registrado cuatro técnicos en menos de dos años, subrayando la inestabilidad.
Con la salida confirmada y un posible reemplazo en marcha, Millonarios continúa su proceso de búsqueda. La información disponible no especifica cuándo se hará oficial la contratación.
El equipo continúa su participación en la liga local mientras la directiva evalúa las opciones. La próxima ronda de entrenadores será decisiva para la dirección del proyecto deportivo.
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Respuestas rápidas
¿Qué afirmó Fabián Bustos sobre su salida?
Según El Tiempo y Futbolred, Bustos declaró que no renunció y que la decisión le sorprende muchísimo.
¿Qué indica la información de Noticias RCN respecto a la sucesión?
Noticias RCN informó que Millonarios ya tendría un candidato para reemplazar a Bustos.
¿Cuántos técnicos ha tenido Millonarios en los últimos dos años?
ESPN Deportes señaló que el club ha registrado cuatro técnicos en menos de dos años.
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