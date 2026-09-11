Millonarios celebra y da bienvenida estelar a Juan Guillermo Cuadrado

La noticia confirmó que el extremo colombiano firmó con el club de la Liga colombiana, marcando su regreso al fútbol nacional después de 17 años. Yahoo destacó también la posible incorporación de James Rodríguez a Nacional, situando el fichaje de Cuadrado dentro de una ola de movimientos de alto perfil en la liga.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que Cuadrado ya es jugador oficial de Millonarios y que el club organizó una ceremonia de bienvenida, como reportó Futbolred. No se han registrado contradicciones entre los medios.

El equipo se prepara para integrar al exjugador de la Selección en sus próximos compromisos de liga, mientras los seguidores siguen atentos a la evolución del plantel.