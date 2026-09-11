Millonarios celebra y da bienvenida estelar a Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado vuelve al fútbol colombiano para unirse a Millonarios, generando gran expectativa en la Liga.
Cobertura (6)
- Cuadrado jugará con Millonarios en la Liga colombiana, expectativa por llegada de James Rodríguez a Nacional Yahoo · hace 7 h
- Juan Guillermo Cuadrado será jugador de Millonarios AS Colombia · hace 7 h
- Millonarios quiere configurar su propio bombazo: estaría en negociaciones con Juan Guillermo Cuadrado antes del cierre de la ventana de inscripciones El Tiempo · hace 7 h
- Juan Guillermo Cuadrado regresará al fútbol colombiano después de 17 años para jugar en Millonarios Yahoo · hace 7 h
- Cuadrado es nuevo jugador de Millonarios: vuelve a Colombia tras 17 años ESPN Deportes · hace 7 h
- Millonarios celebra y da bienvenida estelar a Juan Guillermo Cuadrado Futbolred · hace 7 h
El resumen
La noticia confirmó que el extremo colombiano firmó con el club de la Liga colombiana, marcando su regreso al fútbol nacional después de 17 años. Yahoo destacó también la posible incorporación de James Rodríguez a Nacional, situando el fichaje de Cuadrado dentro de una ola de movimientos de alto perfil en la liga.
Todas las fuentes consultadas coinciden en que Cuadrado ya es jugador oficial de Millonarios y que el club organizó una ceremonia de bienvenida, como reportó Futbolred. No se han registrado contradicciones entre los medios.
El equipo se prepara para integrar al exjugador de la Selección en sus próximos compromisos de liga, mientras los seguidores siguen atentos a la evolución del plantel.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (63% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Cuándo jugará Cuadrado su primer partido con Millonarios?
La información disponible no indica una fecha concreta para su debut.
¿Qué significa su regreso después de 17 años para el fútbol colombiano?
Según Yahoo y ESPN Deportes, su retorno marca la primera aparición en la liga local en 17 años, lo que destaca su experiencia internacional.
¿Hay otros fichajes relevantes mencionados en la misma cobertura?
Yahoo menciona la expectativa de la llegada de James Rodríguez a Nacional, señalando otro movimiento destacado en la misma ventana de fichajes.
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