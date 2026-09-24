Rebeca Bernal firma un espectacular doblete en la goleada del Manchester United

5 medios informativos reportaron el 23 de septiembre de 2026 la destacada actuación de la jugadora mexicana Rebeca Bernal con el Manchester United dentro de la Players Cup. La deportista consiguió anotar un doblete que contribuyó a una amplia goleada por parte del club inglés, según consignan portales como tvazteca.com, Infobae, MARCA, Telemundo y El Universal.

La cobertura periodística enfatiza el impacto de la jugadora al sumarse a la lista de goleadores mexicanos que han dejado huella en el Manchester United, estableciendo comparaciones directas con lo realizado previamente por Chicharito Hernández en el equipo. Los reportes detallan que la actuación de Bernal acaparó la atención de la prensa internacional debido a la calidad de sus anotaciones durante el encuentro.

Actualmente, la situación se concentra en el reconocimiento mediático de su desempeño en territorio inglés tras la victoria del club. La información disponible no especifica los siguientes compromisos oficiales del equipo ni detalles adicionales sobre el torneo en curso.