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De “¿Quién quiere ser millonario?” a la Champions League: la historia del DT lituano que debutará en el Teatro de los Sueños

Manchester United arrasa 4-0 en su regreso a la Champions bajo el debut del técnico lituano

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El resumen

Los medios estadounidenses y europeos coincidieron en describir el espectáculo ofensivo. Los Angeles Times y AP News relataron el festín de goles, mientras que France 24 resaltó el dominio total del conjunto inglés.

Infobae detalló los autores del marcador: Cunha, Bruno, Sesko y Lisandro. Yahoo señaló la alineación completa del United en el partido, y OneFootball citó a Carrick proyectando un futuro ambicioso tras el triunfo.

La combinación de una gran victoria y problemas de disponibilidad crea una situación dual para el equipo. Lo que seguirá será la evolución de la fase de grupos de la Champions League, donde United afrontará nuevos rivales.

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Cobertura (11)

Respuestas rápidas

¿Cuál fue el marcador del partido entre Manchester United y Sabah?

Manchester United ganó 4-0, con goles de Cunha, Bruno, Sesko y Lisandro.

¿Quién dirigió a Manchester United en este encuentro?

El equipo estuvo bajo la dirección de un entrenador lituano, debutando en la Champions League.

¿Qué problema de plantilla se menciona en la cobertura?

FotMob informa que lesiones en la plantilla complican el regreso de Manchester United.

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