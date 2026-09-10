De “¿Quién quiere ser millonario?” a la Champions League: la historia del DT lituano que debutará en el Teatro de los Sueños
Manchester United arrasa 4-0 en su regreso a la Champions bajo el debut del técnico lituano
El resumen
Los medios estadounidenses y europeos coincidieron en describir el espectáculo ofensivo. Los Angeles Times y AP News relataron el festín de goles, mientras que France 24 resaltó el dominio total del conjunto inglés.
Infobae detalló los autores del marcador: Cunha, Bruno, Sesko y Lisandro. Yahoo señaló la alineación completa del United en el partido, y OneFootball citó a Carrick proyectando un futuro ambicioso tras el triunfo.
La combinación de una gran victoria y problemas de disponibilidad crea una situación dual para el equipo. Lo que seguirá será la evolución de la fase de grupos de la Champions League, donde United afrontará nuevos rivales.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (60% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Cobertura (11)
- VIDEO: Lisandro Martínez aprovechó a un arquero perdido y marcó un gol para Manchester United en la Champions lanacion.com.ar · hace 6 h
- El Manchester United en alerta por las lesiones que complican su regreso a la UEFA Champions League FotMob · hace 6 h
- Man United se da un festín de goles en su esperado regreso a la Champions Los Angeles Times · hace 6 h
- Manchester United golea al debutante Sabah en su vuelta a la Champions France 24 · hace 6 h
- Manchester United - Sabah en directo MARCA · hace 6 h
- 4-0. Cunha, Bruno, Sesko y Lisandro imponen la superioridad del United Infobae · hace 6 h
- Man United se da un festín de goles en su esperado regreso a la Champions AP News · hace 6 h
- ¡Volvió a lo grande! Manchester United golea al Sabah en su regreso a la Champions League mediotiempo.com · hace 6 h
- Carrick apunta lejos con el regreso del United a la Champions OneFootball · hace 6 h
- Manchester United Diario AS · hace 6 h
- 🚨 Mainoo, Sesko..el ONCE del Manchester United en Champions Yahoo · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el marcador del partido entre Manchester United y Sabah?
Manchester United ganó 4-0, con goles de Cunha, Bruno, Sesko y Lisandro.
¿Quién dirigió a Manchester United en este encuentro?
El equipo estuvo bajo la dirección de un entrenador lituano, debutando en la Champions League.
¿Qué problema de plantilla se menciona en la cobertura?
FotMob informa que lesiones en la plantilla complican el regreso de Manchester United.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Luis Javier Suárez marcó gol y Sporting CP le remontó a Galatasaray
Un gol anulado de Luis Javier Suárez desencadena la remontada del Sporting CP contra Galatasaray en la Champions.
Barcelona: Flick, tras 80 partidos, ¿supera a Cruyff y Guardiola?
El Barça, bajo Hansi Flick, acumula récords de gol en apenas 80 partidos, desafiando a leyendas del club
Se fundó en 2017, su plantilla vale menos que la del Puebla y hará su debut en Champions League
El club de fútbol Sabah, fundado en 2017 y con una plantilla de bajo presupuesto, debutará en la Champions League bajo el mando del entrenador lituano Valdas Dambrauskas.
Cuándo juegan Real Madrid vs Inter por la UEFA Champions League: equipo, fecha, hora y TV en vivo
El gol de Valverde y la victoria del Real Madrid sobre el Inter en la Champions encendieron pasiones y dudas en ambos clubes
Real Madrid
Real Madrid entra a la Champions con dudas: lesiones, sanciones y un once inesperado que divide a sus seguidores
Manchester United acuerda fichaje de Carlos Baleba por $88M, fuentes
El Manchester United ha acordado el fichaje del centrocampista Carlos Baleba en una operación millonaria.