De “¿Quién quiere ser millonario?” a la Champions League: la historia del DT lituano que debutará en el Teatro de los Sueños

Los medios estadounidenses y europeos coincidieron en describir el espectáculo ofensivo. Los Angeles Times y AP News relataron el festín de goles, mientras que France 24 resaltó el dominio total del conjunto inglés.

Infobae detalló los autores del marcador: Cunha, Bruno, Sesko y Lisandro. Yahoo señaló la alineación completa del United en el partido, y OneFootball citó a Carrick proyectando un futuro ambicioso tras el triunfo.

La combinación de una gran victoria y problemas de disponibilidad crea una situación dual para el equipo. Lo que seguirá será la evolución de la fase de grupos de la Champions League, donde United afrontará nuevos rivales.