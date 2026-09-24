Starbucks cerrará 250 establecimientos esta semana
Un total de 250 cafeterías cerrarán en Norteamérica esta semana como parte de una nueva reestructuración de Starbucks.
- Clave informativa: Starbucks cerrará 250 establecimientos esta semana
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Cobertura (5)
- EEUU.- Starbucks cerrará 250 cafeterías en Norteamérica en su segunda oleada de cierres en apenas un año Notimérica · hace 2 h
- Starbucks cerrará 250 tiendas de bajo rendimiento y prevé US$300 millones en costos de reestructuración Bloomberg Línea · hace 2 h
- Starbucks planea cerrar 250 tiendas en Norteamérica y registrar un cargo de 300 millones de dólares mx.advfn.com · hace 2 h
- Starbucks cerrará 250 tiendas, eliminando 900 empleos en reestructuración es.qz.com · hace 2 h
- Starbucks cerrará 250 establecimientos esta semana Primera Hora · hace 2 h
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El resumen
Doscientos cincuenta establecimientos de bajo rendimiento en Norteamérica cerrarán sus puertas esta semana, marcando la segunda oleada de cierres de la compañía en apenas un año, según la información difundida por medios como Notimérica, Bloomberg Línea, mx.advfn.com, es.qz.com y Primera Hora. Esta medida de reestructuración corporativa incluye la eliminación de 900 empleos y contempla el registro de un cargo estimado en 300 millones de dólares en costos asociados a estos cambios operativos.
Sin embargo, la cobertura actual no especifica la lista completa de las ubicaciones exactas afectadas por los cierres ni detalla cómo se distribuirá el impacto de la reducción de personal entre los distintos establecimientos que cesarán sus operaciones.
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Respuestas rápidas
¿Cuántas tiendas cerrará Starbucks?
La compañía cerrará 250 cafeterías en Norteamérica.
¿Cuántos empleos se eliminarán?
La reestructuración contempla la eliminación de 900 empleos.
¿Cuál es el costo previsto por la reestructuración?
Se prevé registrar un costo de 300 millones de dólares en gastos de reestructuración.
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