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Starbucks cerrará 250 establecimientos esta semana

Un total de 250 cafeterías cerrarán en Norteamérica esta semana como parte de una nueva reestructuración de Starbucks.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · En su punto
  • Clave informativa: Starbucks cerrará 250 establecimientos esta semana
  • Punto central: Un total de 250 cafeterías cerrarán en Norteamérica esta semana como parte de una nueva reestructuración de Starbucks.
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🇪🇸 Espanol 24 sept, 15:09 UTC
🇬🇧 Ingles 24 sept, 12:11 UTC · Fox Business

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

Doscientos cincuenta establecimientos de bajo rendimiento en Norteamérica cerrarán sus puertas esta semana, marcando la segunda oleada de cierres de la compañía en apenas un año, según la información difundida por medios como Notimérica, Bloomberg Línea, mx.advfn.com, es.qz.com y Primera Hora. Esta medida de reestructuración corporativa incluye la eliminación de 900 empleos y contempla el registro de un cargo estimado en 300 millones de dólares en costos asociados a estos cambios operativos.

Sin embargo, la cobertura actual no especifica la lista completa de las ubicaciones exactas afectadas por los cierres ni detalla cómo se distribuirá el impacto de la reducción de personal entre los distintos establecimientos que cesarán sus operaciones.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado ahora mismo.

Respuestas rápidas

¿Cuántas tiendas cerrará Starbucks?

La compañía cerrará 250 cafeterías en Norteamérica.

¿Cuántos empleos se eliminarán?

La reestructuración contempla la eliminación de 900 empleos.

¿Cuál es el costo previsto por la reestructuración?

Se prevé registrar un costo de 300 millones de dólares en gastos de reestructuración.

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