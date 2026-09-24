Starbucks cerrará 250 establecimientos esta semana

Doscientos cincuenta establecimientos de bajo rendimiento en Norteamérica cerrarán sus puertas esta semana, marcando la segunda oleada de cierres de la compañía en apenas un año, según la información difundida por medios como Notimérica, Bloomberg Línea, mx.advfn.com, es.qz.com y Primera Hora. Esta medida de reestructuración corporativa incluye la eliminación de 900 empleos y contempla el registro de un cargo estimado en 300 millones de dólares en costos asociados a estos cambios operativos.

Sin embargo, la cobertura actual no especifica la lista completa de las ubicaciones exactas afectadas por los cierres ni detalla cómo se distribuirá el impacto de la reducción de personal entre los distintos establecimientos que cesarán sus operaciones.