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José Manuel Restrepo envió mensaje a los ministerios tras las funciones que le otorgó Abelardo De La Espriella: “No reemplaza el rol”

Restrepo recibe amplias atribuciones económicas pero insiste: “no reemplazo el rol” del presidente, generando sorpresa política

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El resumen

En un gesto inesperado, el presidente Abelardo De La Espriella estrechó la mano de su vicepresidente José Manuel Restrepo tras anunciar que el nuevo plan de gestión apunta a “crecer al 6 %”. Revista Semana resaltó que, aunque el mandatario le confiere amplias atribuciones en economía y diplomacia, Restrepo subrayó que “no reemplaza el rol”, contra la impresión de un poder casi presidencial.

Tras la ceremonia, Restrepo envió un mensaje a todos los ministerios describiendo seis misiones clave: garantizar la estabilidad macroeconómica, impulsar la inversión y asegurar el suministro energético, entre otras tareas descritas por El Tiempo y elcolombiano.com. Con los lineamientos ya difundidos, el vicepresidente está coordinando con los ministerios para poner en marcha la agenda, mientras el gobierno mantiene el enfoque en la meta de crecimiento anunciada.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué nuevas funciones específicas fueron asignadas a José Manuel Restrepo?

El Tiempo indica que el vicepresidente asumió responsabilidades en estabilidad macroeconómica, inversión y seguridad energética, entre otras misiones clave.

¿Cómo expresó Restrepo su posición respecto a las nuevas atribuciones?

Envió un mensaje a los ministerios señalando que “no reemplaza el rol” del presidente, pese a la ampliación de sus poderes.

¿Qué simbolizó el apretón de manos entre De La Espriella y Restrepo?

Revista Semana informó que el gesto se dio después de definir las nuevas funciones y estuvo vinculado al objetivo de “crecer al 6 %”.

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Temas

José Manuel Restrepo Abelardo De La Espriella vicepresidente economía Colombia

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