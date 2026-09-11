José Manuel Restrepo envió mensaje a los ministerios tras las funciones que le otorgó Abelardo De La Espriella: “No reemplaza el rol”

En un gesto inesperado, el presidente Abelardo De La Espriella estrechó la mano de su vicepresidente José Manuel Restrepo tras anunciar que el nuevo plan de gestión apunta a “crecer al 6 %”. Revista Semana resaltó que, aunque el mandatario le confiere amplias atribuciones en economía y diplomacia, Restrepo subrayó que “no reemplaza el rol”, contra la impresión de un poder casi presidencial.

Tras la ceremonia, Restrepo envió un mensaje a todos los ministerios describiendo seis misiones clave: garantizar la estabilidad macroeconómica, impulsar la inversión y asegurar el suministro energético, entre otras tareas descritas por El Tiempo y elcolombiano.com. Con los lineamientos ya difundidos, el vicepresidente está coordinando con los ministerios para poner en marcha la agenda, mientras el gobierno mantiene el enfoque en la meta de crecimiento anunciada.