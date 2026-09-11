José Manuel Restrepo envió mensaje a los ministerios tras las funciones que le otorgó Abelardo De La Espriella: “No reemplaza el rol”
Restrepo recibe amplias atribuciones económicas pero insiste: “no reemplazo el rol” del presidente, generando sorpresa política
El resumen
En un gesto inesperado, el presidente Abelardo De La Espriella estrechó la mano de su vicepresidente José Manuel Restrepo tras anunciar que el nuevo plan de gestión apunta a “crecer al 6 %”. Revista Semana resaltó que, aunque el mandatario le confiere amplias atribuciones en economía y diplomacia, Restrepo subrayó que “no reemplaza el rol”, contra la impresión de un poder casi presidencial.
Tras la ceremonia, Restrepo envió un mensaje a todos los ministerios describiendo seis misiones clave: garantizar la estabilidad macroeconómica, impulsar la inversión y asegurar el suministro energético, entre otras tareas descritas por El Tiempo y elcolombiano.com. Con los lineamientos ya difundidos, el vicepresidente está coordinando con los ministerios para poner en marcha la agenda, mientras el gobierno mantiene el enfoque en la meta de crecimiento anunciada.
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Cobertura (5)
- El apretón de manos entre el presidente De La Espriella y el vicepresidente Restrepo tras definir sus nuevas funciones: “Crecer al 6%” Revista Semana · hace 6 h
- Gobierno de De La Espriella definió funciones del vicepresidente José Manuel Restrepo: estabilidad macroeconómica, inversión y seguridad energética El Tiempo · hace 6 h
- Las seis misiones claves que Abelardo le encomendó al vicepresidente José Manuel Restrepo, ¿de qué se trata? elcolombiano.com · hace 6 h
- Abelardo le da poderes a Restrepo en economía y diplomacia La Silla Vacía · hace 6 h
- José Manuel Restrepo envió mensaje a los ministerios tras las funciones que le otorgó Abelardo De La Espriella: “No reemplaza el rol” Revista Semana · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Qué nuevas funciones específicas fueron asignadas a José Manuel Restrepo?
El Tiempo indica que el vicepresidente asumió responsabilidades en estabilidad macroeconómica, inversión y seguridad energética, entre otras misiones clave.
¿Cómo expresó Restrepo su posición respecto a las nuevas atribuciones?
Envió un mensaje a los ministerios señalando que “no reemplaza el rol” del presidente, pese a la ampliación de sus poderes.
¿Qué simbolizó el apretón de manos entre De La Espriella y Restrepo?
Revista Semana informó que el gesto se dio después de definir las nuevas funciones y estuvo vinculado al objetivo de “crecer al 6 %”.
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