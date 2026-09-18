La verdadera razón por la que Trump pisa el acelerador en materia de inteligencia artificial

Trump impulsa la inteligencia artificial mientras el debate sobre su impacto económico y laboral se intensifica en diversos medios y análisis internacionales. Medios como MarketScreener España, Gizmodo en Español, Expansión, El Economista y CNN en Español abordan estas proyecciones de forma divergente respecto a los efectos laborales concretos.

Las publicaciones actuales no especifican los detalles exactos sobre las medidas políticas específicas adoptadas por Trump para acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial ni los mecanismos concretos para mitigar el desempleo proyectado.