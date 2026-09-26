EN VIVO: Sigue el Gran Premio de Azerbaiyán 2026

La actividad en torno al Gran Premio de Azerbaiyán 2026 se desarrolla este 26 de septiembre con coberturas en directo que siguen el desempeño de Franco Colapinto en el circuito callejero de Bakú. Los medios especializados y generalistas transmiten las alternativas de la previa y de la carrera en tiempo real.

La cobertura destaca los movimientos del piloto en su búsqueda de sumar puntos, registrándose además un incidente en pista donde Franco Colapinto chocó a Pierre Gasly, provocando el abandono de ambos vehículos de la escudería Alpine, según reportan medios como Infobae, Olé, La Nación, TyC Sports y ESPN Deportes. Las transmisiones en directo continúan el desarrollo de los acontecimientos en el circuito de Bakú, mientras la cobertura informativa no especifica aún sanciones posteriores ni declaraciones oficiales sobre el incidente entre los monoplazas.