¿Cómo le fue a Checo Pérez en la qualy del GP de Azerbaiyán de F1?

300 Grandes Premios en la Fórmula 1 alcanza Sergio Pérez, hito que marca su trayectoria histórica en la máxima categoría del automovilismo. La sesión de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán muestra la eliminación de Pérez y de Alonso en la primera ronda (Q1), según detallan medios como Infobae, mientras que la cobertura de Marca y otros portales señala una penalización y sanción impuesta al piloto mexicano por un adelantamiento durante dicha sesión de clasificación en Bakú.

Medios como MSN, La Prensa.mx y Sports Illustrated recogen declaraciones y reportes sobre el futuro inmediato del piloto, incluyendo su enfoque en el año 2027 y la confirmación de que el resto de la temporada 2026 será complicado, además de correr en Azerbaiyán con un motor Ferrari mejorado. La cobertura de diversos medios deportivos también resalta antecedentes de su desempeño en el circuito, recordándole como el llamado Rey de Bakú, y su posición en la segunda práctica libre donde finalizó en el décimo tercer puesto.

Las próximas incidencias en la competencia dependerán del desarrollo oficial de la carrera en Azerbaiyán y de cómo gestione el equipo las sanciones y el rendimiento del monoplaza.