Jamaica vs Guatemala EN VIVO. Horario y dónde ver Concacaf Nations League 2026 HOY
Jamaica logró un empate de último minuto ante Guatemala en el marco de la Liga de Naciones de Concacaf 2026.
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Cobertura (7)
- Jamaica Le Roba El Empate A Guatemala En La última Jugada La Red 106.1 FM · hace 5 h
- Con gol de Ronaldo Cephas en el último minuto, Jamaica venció 3-2 a Guatemala es-us.noticias.yahoo.com · hace 5 h
- El camino de Guatemala hacia la Copa Oro 2027: Los posibles escenarios en la Liga de Naciones Prensa Libre · hace 5 h
- Guatemala por arrancar con buen pie Liga de Naciones de Concacaf Prensa Latina · hace 5 h
- ¡Oficial! Así juega la Selección Nacional de Guatemala ante Jamaica Emisoras Unidas · hace 5 h
- Jamaica - Guatemala en vivo: resultado de Luis Fernando Tena hoy y goles de Concacaf Nations League 2026, en directo Diario AS · hace 5 h
- Jamaica vs Guatemala EN VIVO. Horario y dónde ver Concacaf Nations League 2026 HOY Mediotiempo · hace 5 h
El resumen
Un gol de Ronaldo Cephas en el último minuto definió el marcador del encuentro disputado en la Liga de Naciones de Concacaf 2026, según informaron medios como es-us.noticias.yahoo.com y La Red 106.1 FM. La cobertura previa al partido, detallada por medios como Prensa Latina y Mediotiempo, se centró en las expectativas y en la transmisión en vivo del debut de la Selección Nacional de Guatemala bajo la dirección de Luis Fernando Tena.
Posteriormente, las publicaciones registraron divergencias en el resultado final del partido. Mientras que es-us.noticias.yahoo.com reportó que Jamaica venció 3-2 a Guatemala, La Red 106.1 FM indicó en su titular que Jamaica le robó el empate en la última jugada.
Por su parte, Diario AS cubrió las incidencias en directo y los goles del encuentro. En cuanto al panorama futuro, Prensa Libre señaló los posibles escenarios para la selección guatemalteca en su camino hacia la Copa Oro 2027 dentro de la misma Liga de Naciones, sin que la cobertura actual detalle mayores informaciones sobre los próximos encuentros oficiales.
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Jamaica y Guatemala?
Los reportes difieren: algunas fuentes indican una victoria de Jamaica 3-2 con gol de Ronaldo Cephas en el último minuto, mientras que otras señalan que el resultado fue un empate logrado en la última jugada.
¿Qué torneo disputaban Jamaica y Guatemala?
Ambas selecciones se enfrentaron en la Liga de Naciones de Concacaf 2026.
¿Qué se destaca respecto al futuro de la selección guatemalteca?
La cobertura menciona los posibles escenarios de Guatemala en la Liga de Naciones de Concacaf dentro de su camino hacia la Copa Oro 2027.
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