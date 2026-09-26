Jamaica vs Guatemala EN VIVO. Horario y dónde ver Concacaf Nations League 2026 HOY

Un gol de Ronaldo Cephas en el último minuto definió el marcador del encuentro disputado en la Liga de Naciones de Concacaf 2026, según informaron medios como es-us.noticias.yahoo.com y La Red 106.1 FM. La cobertura previa al partido, detallada por medios como Prensa Latina y Mediotiempo, se centró en las expectativas y en la transmisión en vivo del debut de la Selección Nacional de Guatemala bajo la dirección de Luis Fernando Tena.

Posteriormente, las publicaciones registraron divergencias en el resultado final del partido. Mientras que es-us.noticias.yahoo.com reportó que Jamaica venció 3-2 a Guatemala, La Red 106.1 FM indicó en su titular que Jamaica le robó el empate en la última jugada.

Por su parte, Diario AS cubrió las incidencias en directo y los goles del encuentro. En cuanto al panorama futuro, Prensa Libre señaló los posibles escenarios para la selección guatemalteca en su camino hacia la Copa Oro 2027 dentro de la misma Liga de Naciones, sin que la cobertura actual detalle mayores informaciones sobre los próximos encuentros oficiales.