Liga de Naciones inicia para La Sele: Estos son todos los detalles
La Selección de Costa Rica debutó en la Liga de Naciones de la Concacaf con una derrota por 3-4 ante Curazao tras ir ganando 3-0.
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El resumen
La cobertura se concentra en el inicio de la Liga de Naciones 2026-27 para la Selección de Costa Rica frente a Curazao, un partido marcado por un ambiente frío previo y la falta de interés inicial de la afición. Los reportes señalan gritos de «Fuera Bocha» en el estadio y reacciones ante el resultado, además de decisiones técnicas como la alineación de jugadores y las ausencias en la convocatoria.
La Fedefútbol aclaró cuál será la casa de la Selección de Costa Rica en medio de la búsqueda del equipo por recuperar la credibilidad tras fracasos recientes. La cobertura no especifica las próximas acciones oficiales del cuerpo técnico o la federación tras la derrota, más allá de registrar los detalles del partido y las reacciones del entorno.
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Costa Rica y Curazao?
Costa Rica perdió 3-4 contra Curazao después de ir ganando con un marcador de 3-0.
¿En qué torneo se enfrentaron ambas selecciones?
El encuentro formó parte de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27.
¿Qué reacciones generó el resultado en el estadio?
La cobertura señala que aparecieron cánticos pidiendo la salida del técnico con el grito de «Fuera Bocha» y se registraron reacciones ante la derrota.
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